publié le 07/05/2017 à 10:01

Yoda sera-t-il dans Star Wars 8 ? C’est ce qu’on peut supposer après une interview en mars dernier de Frank Oz, le marionnettiste et doubleur de la voix du maître Jedi. Alors que le journaliste de Variety lui demande si Yoda pourrait être au casting des Derniers Jedi, Frank Oz se montre évasif : "Afin de rester honnête envers les personnes qui me l'ont demandé, qui font en quelque sorte partie de ma famille, je dois dire qu'on m'a prié de ne pas parler de ça".



Une réponse qui a bien évidemment de quoi agiter les fans puisque Frank Oz ne ferme pas la porte au retour potentiel de Yoda, sans pour autant le confirmer. Il a même expliqué qu’il serait "heureux d’en parler" lorsque Disney et Lucasfilm lui en donneront l'autorisation. Si aucune information officielle concernant le personnage n'a été communiquée, cela n'empêche pas d'élaborer certaines théories sur le rôle que Yoda pourrait avoir dans l'épisode 8 des années après sa dernière apparition dans La Revanche des Sith (épisode 3) en 2005.





Un hommage à Yoda dans "Star Wars 8" ?

> Star Wars : Les Derniers Jedi - Bande-annonce Teaser (VOST)

Reste à savoir comment Yoda pourrait se retrouver dans Les Derniers Jedi, des années après sa disparition dans l’épisode 6 sur la planète de Dagoba. Le site américain ComicBook, a découvert un Easter Egg (nom pour un hommage caché) dans la première bande-annonce de Star Wars 8. En effet, lorsque Luke Skywalker demande à Rey de se concentrer et de respirer, sa réplique est la même que celle prononcée par Yoda dans l’épisode 5. Celui-là même où Luke est formé par Yoda.



Et Rey explique sa vision à Luke Skywalker entre "Lumière et obscurité", on distingue par-dessus sa voix la phrase "Nous entoure… nous relie". La même que Yoda prononce dans l’épisode 5 lorsqu'il parle de la Force à Luke Skywalker sur Dagoba : "Son énergie nous entoure et nous relie".

Un bel hommage qui pourrait annoncer la présence de Yoda dans l'histoire. Reste maintenant à savoir si le maître Jedi figurera dans le film à travers une de ses répliques, comme ce fut le cas dans Star Wars 7 avec Obi-Wan Kenobi, ou sous une autre forme.

Un retour sous la forme d'un Force ghost ?

On l’a dit précédemment, Yoda est mort dans l’épisode 6. Mais, grâce à la Force, certains Jedi peuvent communiquer avec les vivants sous la forme d'esprit revenus des profondeurs de la Force. C’est ce qu’on appelle le "Force ghost", le spectre de la Force en français, comme l’explique le site Star Wars Holonet, consacré à l’univers Star Wars. Yoda, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker apparaissent sous cette forme lors du final du Retour du Jedi (épisode 6).



Dans la saga, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson dans l'épisode 1) est le premier Jedi à avoir réussi à subsister sous la forme d'un esprit après la mort de son corps. Il l'a ensuite enseigné à Yoda, comme on le voit dans la série Clone Wars. Yoda devient alors le disciple de Qui-Gon Jinn. Et il transmet ensuite son savoir à Obi-Wan Kenobi à la fin de l'épisode 3 en lui expliquant qu'il peut communiquer avec Qui-Gon, qui était l'ancien maître d'Obi-Wan. Yoda pourrait donc faire une apparition sous cette forme "spectrale" dans l'épisode 8, mais dans quel but ?

Un guide pour Luke Skywalker ou Rey ?

Après la révélation de l'Easter Egg (l'hommage caché) à Yoda dans la bande-annonce, lié à Luke et Rey, il y a fort à parier que s'il apparaît sous la forme du Spectre de la Force ou simplement par la voix, cela aurait un lien avec les deux héros du film. En effet, ce duo de la Force de l'épisode 8 possède de nombreuses similarités avec Luke et Yoda. Ils sont tous reliés par la Force. Si Rey connaît des difficultés dans son entraînement comme Luke l'a montré dans le passé, Yoda pourrait l'épauler dans cette épreuve, comme il l'a fait pour le frère jumeau de Leia.



Luke semble d'ailleurs avoir perdu la Foi dans les Jedi et leur Ordre. Il pourrait donc bien avoir besoin de son ancien maître pour lui redonner espoir ou lui apporter des réponses. Et Yoda pourrait aussi aider Rey avec de sages paroles. Elle semble d'ailleurs de plus en plus incarner l'équilibre de la Force, comme le dévoile sa position dans l'affiche officielle du film. Mais, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus sur le retour ou non de Yoda dans Les Derniers Jedi.