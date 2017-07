publié le 18/07/2017 à 16:35

Le youtubeur et grand fan de Star Wars Mike Zeroh a livré quelques informations non confirmées sur la forme que pourrait prendre l'hommage possible à Carrie Fisher. L'actrice, qui incarnait la princesse Leia Organa, disparue le 27 décembre 2016, devrait avoir une séquence dédiée à la fin du prochain Star Wars.



"Il y a quelques mois, Disney comme Lucasfilm disaient qu'il incluraient un hommage à Carrie Fisher à la toute fin des Derniers Jedi, dans le générique. Ça pourrait être un petit détail, pour les fans", avance Mike Zeroh en évoquant des sources sur le lieu du tournage. Sans entrer dans les détails, qui sont très certainement confidentiels, le vidéaste explique que le compositeur de la saga, le brillant John Williams, devrait à sa façon célébrer Carrie Fisher avec une de ses compositions.

Petite vidéo, photos inédites... Le mystère reste entier et il faudra attendre la fin de l'Épisode 8 pour s'assurer de la véracité de ces indiscrétions. Le destin de son personnage de Leia, qui apparaîtra dans Les Derniers Jedis mais pas dans l'Épisode 9 reste aussi un des grands mystères de la saga. Les créateurs ont seulement promis qu'ils ne reconstitueraient pas l'actrice en images de synthèse.