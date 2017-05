Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

publié le 04/05/2017 à 17:15

On en sait un peu plus sur Star Wars : Les Derniers Jedi. Même si il faut prendre l'information avec des pincettes. Le site Making Star Wars, généralement bien informé, affirme connaître plusieurs détails d'une scène du prochain épisode, avec Finn et Rose, la nouvelle venue issue de la Résistance, interprétée par Kelly Marie Tran. Les deux personnages devraient se retrouver sur la planète casino, Canto Blight, totalement dédiée à l'argent. La ville de Dubrovnik en Croatie a d'ailleurs servi de décor pour le tournage du film, l'an passé.



Selon Making Star Wars, les deux personnages, poursuivis par des hommes "qui pilotent des speeders de luxe" vont se cacher dans une étable. Ils finiront par voler un Falthier, une sorte de "cheval de l'espace" utilisé pour les courses sur Canto Blight. Cette créature beige se déplacerait aussi rapidement qu'un speeder (les voitures de course volantes de l'univers Star Wars) et sa tête serait un "mélange entre les Tauntaun et le dragon de L'Histoire sans fin."



Cette course-poursuite pourrait déboucher sur un combat. Les hommes en speeder seraient finalement battus par Rose. Les deux personnages finissant par se rendre dans un café (qui ressemblerait à Charlie et la Chocolaterie, ou à un café Starbucks rempli de néons) pour rencontrer "leur contact" à temps. Une scène qui promet d'être impressionnante avec ces "chevaux de l'espace", nouveaux venus dans l'univers Star Wars. Il faudra attendre la sortie du huitième épisode, le 13 décembre, pour découvrir ces créatures ainsi que l'identité du contact que Finn et Rose vont rencontrer.