On peut découvrir le nouveau personnage Rose en couverture du prochain "Vanity Fair" Crédits : Vanity Fair US | Date :

Luke Skywalker et Rey en couverture du prochain "Vanity Fair" Crédits : Vanity Fair US | Date :

publié le 23/05/2017 à 18:53

La machine Star Wars se remet en marche. Alors que la franchise se prépare à célébrer son quarantième anniversaire cette semaine, les premières images officielles du huitième épisode, Les Derniers Jedi, ont été dévoilée en couverture de Vanity Fair. Le magazine prépare en effet la sortie de son prochain numéro qui contiendra des informations exclusives sur la saga. Mais cela, on peut profiter de ces unes dévoilant les personnages, en costume.



Sur l'une d'elles, on peut apercevoir le duo de héros, formé de Rey et Luke Skywalker, en costume. Une autre couverture de Vanity Fair montre de son côté les personnages de Finn, Poe Dameron et le nouveau personnage Rose, incarnée par Kelly Marie Tran. Sa présence sur la première image promotionnelle semble indiquer que ce personnage sera central dans l'intrigue du prochain film.

On connaît enfin le visage du capitaine Phasma

Du côté obscur de la Force, Kylo Ren est entouré du général Hux et du capitaine Phasma. C'est la première fois que le personnage tombe le masque et révèle le visage de son interprète, qui n'est autre que Gwendoline Christie, la fameuse Brienne de Game of Throne. Sa présence laisse présager que son personnage, mineur dans Le Réveil de la Force, va gagner en importance dans ce nouvel épisode.

Pour la dernière couverture, préparez vos mouchoirs : on y voit Leia Organa, seule, en tenue officielle. À la suite du décès de Carrie Fisher le 27 décembre 2016, Star Wars : les Derniers Jedi est le dernier film qu'elle a tourné, peu avant sa disparition. Il ne reste plus qu'à savoir quel sera son rôle dans cet épisode, le dernier dans lequel elle apparaîtra. Réponse le 13 décembre.