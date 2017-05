publié le 29/05/2017 à 15:10

C'est une information qui peut inquiéter les fans de la galaxy très très lointaine. Trente-quatre ans après la première trilogie, Mark Hamill retrouve le costume de Luke Skywalker pour le prochain film de la saga galactique. Alors que Vanity Fair, a célébré le quarantième anniversaire de la saga le 24 mai dernier en dévoilant des photos et des informations exclusives sur le prochain film, les fans ont désormais des informations à se mettre sous la dent.



À cette occasion, l'interprète du célèbre Jedi s'est confié sur Star Wars : Les Derniers Jedi. Il a notamment affirmé au magazine américain être en total désaccord avec certains choix du réalisateur Rian Johnson : "Après avoir lu le scénario, j'avais un truc à dire à Rian". L'acteur a alors confié être insatisfait de l'évolution de son personnage dans le prochain épisode. Il aurait avoué au réalisateur : "Je suis fondamentalement en désaccord avec tous les choix que tu as fait pour ce personnage. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis soulagé. Désormais, mon boulot est de tout faire pour me rapprocher le plus de la vision que tu as pour le personnage."

Luke passera-t-il du côté obscur de la Force ?

De quels choix Mark Hamill peut-il parler ? Dans la bande-annonce de l'épisode VIII, on peut remarquer que Luke Skywalker a une vision sombre et radicale sur l'avenir des Jedi et souhaiterait peut-être leur disparition. "Il est temps pour les Jedis d'en finir" déclare-t-il sur un ton grave.

Dans les colonnes de Vanity Fair, on apprend également que le personnage de Luke aura une facette très différente des précédents volets. Le personnage révélera-t-il son côté obscur ? Il faudra attendre la sortie du film en salle le 13 décembre prochain pour avoir la réponse.