publié le 10/05/2017 à 08:30

Le voile se lève sur le rôle de Leia Organa dans Star Wars 8. Après de premières rumeurs il y a quelques mois, le site américain Nerdist, spécialisé dans la pop culture, a dévoilé une supposée fuite du scénario des Derniers Jedi. Les informations sont donc pour le moment à prendre avec des pincettes. Selon le site, Leia pourrait être capturée par le Capitaine Phasma du Premier Ordre lors d'un raid organisé contre la base des Rebelles. La générale serait ensuite conduite sur le vaisseau de Snoke, qui serait "une machine de guerre" selon le site de fans Making Star Wars.



Nerdist écrit aussi que Leia "se battrait" contre Snoke. Mais, on ne sait pas encore si le personnage apparaîtra sous sa véritable forme ou en hologramme comme c'est le cas dans Star Wars 7. Dans tous les cas, si la séquence existe vraiment, on espère (re)voir une Leia combattante comme c'était dans le cas dans les épisodes 4, 5 et 6 où elle tirait sur les Stormtroopers ou volait au secours de Han Solo et Luke Skywalker. Elle ne manquerait d'ailleurs pas de motivations pour affronter Snoke. En plus d'être le chef du Premier Ordre, ennemi de l'Alliance Rebelle qu'elle dirige, celui-ci a détruit sa famille en manipulant Kylo Ren pour l'emmener du Côté Obscur.

Enfin, si l'affrontement a bien lieu, on pourrait peut-être s'attendre à des retrouvailles entre Kylo Ren et sa mère. Sur le forum Reddit consacré à Star Wars, un internaute détaille la fuite du scénario relayée par Nerdist : "Leia est jetée dans une cellule et Snoke demande au Général Hux d'informer Kylo Ren que sa mère est leur prisonnière". Va-t-il donc porter secours à Leia ? Peu probable selon Nerdist : il essayerait plutôt de lui soutirer des informations pour savoir où se trouve Luke Skywalker, son oncle et ancien maître Jedi. Pour autant, la confrontation risque d'être forte en émotions entre Leia et Kylo Ren puisqu'ils ne se sont pas vus depuis que le jeune homme a rejoint le Côté Obscur et... a tué son père.