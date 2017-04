publié le 22/04/2017 à 09:00

Le mystère autour du Suprême Leader Snoke commence à diminuer. Le grand méchant énigmatique de la nouvelle saga, découvert dans Le Réveil de la Force (épisode 7) reviendrait plus fort que jamais dans Les Derniers Jedi, le titre français de Star Wars 8, selon les dernières informations dévoilées sur Making Star Wars. Costume, armée, vaisseau... le site spécialisé donne un premier aperçu inédit de Snoke, après avoir dévoilé de premiers détails alléchants sur le personnage joué par Benicio del Toro.



Le Suprême Leader Snoke va-t-il donc livrer ses secrets dans Star Wars 8 ? Rien n'est moins sûr, si ce n'est qu'il devrait avoir une scène importante avec son apprenti Kylo Ren et Rey, la nouvelle héroïne formée par Luke Skywalker. Making Star Wars a donné de nouveaux détails sur cet énigmatique personnage, qui ne cesse d'alimenter des rumeurs sur sa réelle identité. Si elle est encore inconnue, on sait quelques autres détails tout aussi importants. Attention, la suite du texte est remplie de potentiels spoilers.

Une tenue en or

Selon Making Star Wars le Leader Snoke porterait "une robe soyeuse en or avec des motifs, très ornée" et il porterait une "grosse bague clinquante" ornée d'une pierre noire. Selon certaines rumeurs par les internautes qui ont commenté l'article, cette pierre pourrait être un cristal de Kyber, une pierre qui alimente les sabres laser. Dans tous les cas, on aurait affaire à un personnage "bling-bling" comparé aux allures de Dark Vador et de l'Empereur enveloppé dans des capes noires. Et le journaliste de Making Star Wars rajoute que la "salle du trône de Snoke est couverte de marbre et d'or". Un personnage vénal, en somme, qui aurait pu être un "golden boy" dans sa jeunesse.

Il aurait une garde rapprochée comme Palpatine

Si Snoke est apparu sous la forme d'un hologramme dans Star Wars 7, on le verra sûrement "en vrai" dans le prochain épisode. Il sera d'ailleurs entouré d'une "Garde Prétorienne", mais il pourrait s'agir d'un nom de code pour le moment. Toujours est-il que Snoke sera entouré de 6 à 8 soldats en armures rouge", comme la Garde rouges de l'Empereur Palpatine. Leurs casques seront par contre différents de cette dernière.

La Garde rouge de Palpatine dans "Star Wars" Crédit : capture d'écran YouTube

Chacun de ces hommes serait armé d'une manière différente : couteaux, bâtons et épées. Making Star Wars rappelle tout de même qu'ils n'ont rien à voir avec Les Chevaliers de Kylo Ren qu'on aperçoit dans le flashback de Rey dans l'épisode 7, lorsqu'elle se trouve dans le repaire de Maz Kanata.

Il serait à bord d'un vaisseau impressionnant

Après avoir découvert Snoke assis sur un trône dans Le Réveil de la Force, on le verra pour la première fois dans son vaisseau dans Star Wars 8. Il y passera la majeure partie de ses apparitions du film. Et attention les yeux, il serait à bord du vaisseau le plus gros "jamais vu dans Star Wars". Il aurait la forme "d'une aile volante" et posséderait "dix moteurs" (un destroyer classique en possède trois). Une véritable machine de guerre qui montrerait que le Premier Ordre sera encore plus menaçant dans ce prochain épisode, attendu le 13 décembre prochain.