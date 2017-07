Même destin pour la cape de Rey, sera-t-elle sensible au coté obscure de la Force ?

Kylo Ren montre une nouvelle fois son sabre laser et sa garde si particulière

L'affiche faisant apparaître Leia (Carrie Fisher) est sans doute la plus émouvante de la série

Les couleurs ont un sens dans l'univers de Star Wars. Il y a les lettres jaunes sur fond de vide intersidéral qui compte le résumé des précédents événements en introduction. Les sabres laser sont souvent bleu ou vert pour les Jedi et rouge pour ceux qui servent le côté obscur de la Force. Il en existe même un violet pour satisfaire les caprices d'acteur.



L'Épisode 8, Les Derniers Jedi, a pour totem la couleur rouge. Les mots Star Wars sont écrits de cette couleur depuis le premier visuel révélé et c'est cette fois les héros de cette nouvelles trilogie qui arborent l'écarlate. En marge de l’événement D23 le 15 juillet, Disney a révélé de nouvelles affiches ; une par personnage. Leurs vêtements ont été colorisés pour coller au thème résolument "côté obscur" du film.

Les posters ne révèlent que peu de choses. Les visages sont coupés, les postures neutres. Peut-être cet effort d'unité de couleur n'est là que pour plaire aux yeux des graphistes. Peut-être est-ce une référence au sabres laser rouge, au sang ou à cette terre grenat qui explose aux yeux des caméras sur le tournage ?



Toujours est-il que les premiers éléments tendent vers un univers plus sombre que jamais et qu'un frisson nous parcourt lorsque l'on voit le visage de Carrie Fisher, disparue en décembre 2016, sur cette affiche. Celle-ci est d'ailleurs la plus partagée sur les réseaux sociaux, quelque 35.000 retweets à l'heure où nous écrivons.