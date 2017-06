publié le 03/06/2017 à 09:58

Ce sont les retrouvailles que les fans de Star Wars 8 attendent le plus. Celles de Luke et Leia Skywalker, après des années de séparation et deux drames : le départ de Kylo Ren (le fils de Leia) pour le Côté Obscur et la disparition de Han Solo à la fin du Réveil de la Force (Star Wars 7).



Si Disney et LucasFilm protègent fermement l’intrigue de Star Wars 8, même si la première bande-annonce en a dévoilé quelques détails, le mystère reste entier sur la réunion de Luke et Leia. Pourtant, les photos d'Annie Leibovitz publiées dans le Vanity Fair américain la semaine passée, laissent penser qu'on aura droit à des retrouvailles.



Ce sont deux photos qui ont mis les fans en émoi : une du tournage où Carrie Fisher et Mark Hamill en costumes discutent en compagnie du réalisateur Rian Johnson et de Kathleen Kenney, la présidente de LucasFilm et un magnifique portrait des deux acteurs. Au-delà de l'émotion d'une photo de Luke et Leia en 2017, 34 ans après leur dernière apparition à l'écran pour Le Retour du Jedi, ces photos sont aussi un hommage à Carrie Fisher, décédée brutalement en décembre dernier.

Des retrouvailles grâce à Rey ?

On sait désormais qu'une partie de l'intrigue de Star Wars 8 sera centrée sur la formation Jedi de Rey en compagnie de Luke Skywalker sur la planète Ahch-To. Si ce dernier semble tout de même avoir perdu espoir dans les Jedi, on pourrait aussi penser qu'il décide de quitter l'île océanique où il s'est exilé pour retrouver sa sœur, sous l'impulsion de Rey. La jeune femme est en effet le premier être humain que le Jedi revoit après des années coupé du monde, ce qui n'est pas anodin.

Plus encore, Rey lui permettrait de renouer avec sa sœur, car elle a tout pour être l'Élue : le sabre d'Anakin devenu celui de Luke l'a choisie pour la conduire au Jedi et sur l'affiche officielle, elle semble apporter l'équilibre entre Luke (la Lumière) et Kylo Ren (le Côté Obscur). Si Luke revient vers Leia, ce sera probablement pour la soutenir dans son deuil (on pense qu'il a ressenti la mort de Han Solo grâce à la Force) et lui donner des explications quant à son choix d'exil après le fiasco de la formation de son neveu Kylo Ren, qui a rejoint le Côté Obscur avec le Suprême Leader Snoke.







Luke veut-il sauver Leia ?

En parlant du Suprême Leader Snoke, une supposée fuite du scénario relayée par le site de fans Making Star Wars expliquerait que Leia serait capturée par le mystérieux dirigeant du Premier Ordre. Elle se retrouverait alors à bord du vaisseau de Snoke, dont on sait qu'il sera immense et richement décoré, en compagnie de Kylo Ren. Leia serait alors en danger, puisque Snoke voudra la supprimer, car elle est tout de même la leader de l'Alliance Rebelle. Luke pourrait voler à son secours, comme il l'avait fait dans Un nouvel espoir où elle était prisonnière de Dark Vador sur l'Étoile Noire.



Si c'est le cas, Luke se retrouverait aussi face à son ancien apprenti Kylo Ren, ce qui promet une scène intense... Plus encore, cette hypothèse est la plus probable si on se base sur une autre information du site Making Star Wars : Star Wars 8 se terminerait par un épique combat de sabres laser opposant Rey et Luke à Snoke et Kylo Ren, sur le vaisseau de Snoke, où se trouve Leia. En revanche, si Leia et Luke ne se retrouvent pas dans Star Wars 8, on ne verra plus les jumeaux ensemble dans les prochains épisodes...