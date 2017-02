publié le 17/02/2017 à 12:13

C'était un mystère qui continuait de régner dans la galaxie Star Wars. Une fois résolu, il pose encore plein de nouvelles questions. La version française du titre de l'épisode 8 de la saga a été dévoilée vendredi 17 février sur les réseaux sociaux. En un tweet, presque toutes les théories précédentes sont balayées. Le prochain film Disney s'intitulera : Star Wars 8 : Les Derniers Jedi.



Le pluriel vient faire toute la nuance de ces trois mots cruciaux pour les fans de l'univers créé par George Lucas. Alors que certains fans imaginaient un féminin, qui ne se voit pas en anglais, d'autres avaient déjà misé sur un pluriel, le mot "Jedi" ne s'accordant pas. Les théories changent quelque peu d'angles d'approche. La question qui se pose désormais, c'est qui peuvent bien être ces derniers Jedi ? Sont-ils deux ou davantage ?

1 - Luke Skywalker

Le premier personnage qui nous vient à l'esprit est évidemment Luke Skywalker. Pour le moment, à la fin de l'épisode 7, le héros est bien le dernier Jedi que l'on a croisé depuis longtemps. Si on l'aperçoit que quelques secondes à la toute fin du film, il récupère néanmoins son sabre laser que Rey vient lui apporter dans les hauteurs montagneuses qui lui servent de cachette.

Pourrait-il alors faire partie de ces derniers Jedi dont parle le titre du film ? Certainement, et il pourrait même reprendre son rôle de formateur de nouveaux Jedi, notamment pour apprendre à celle qui est venue le chercher : Rey.

2 - Rey

La pilleuse d'épaves découverte sur Jakku est donc la prochaine personne à laquelle on pense avec ces Derniers Jedi. On le sait, Rey a la Force en elle. La jeune femme est même très présente puisqu'elle parvient à résister aux manipulations de Kylo Ren dans l'épisode 7. Elle pourrait alors jouir d'une formation de la part de Luke Skywalker.

Encore faut-il que ce dernier accepte, sachant que le Jedi a échoué avec le fils de Han Solo et de sa sœur, princesse Leia, qui a basculé du côté obscure de la Force.

3 - Finn

Et pourquoi pas Finn ? Dans le dernier volet, les spectateurs on découvert ce compagnon de route de l'héroïne, un ancien Stormtrooper qui a décidé de déserter son armée, ne pouvant plus supporter les crimes commis. On l'a vu de plus manier le sabre laser dans Le Retour de la Force.

Une fuite du scénario a fait naître des théories sur son rôle dans le prochain épisode. Il pourrait être mandater pour une mission de la plus haute importance : retrouver le commanditaire d'une attaque visant Leia Organa. Mais une autre théorie mise sur la capacité de Rey à assimiler le savoir et les compétences nécessaires sur la Force pour les transmettre à nouveau, et dans ce cas, à Finn. Les deux pourraient alors être ces Derniers Jedi.

4 - Kylo Ren

On ne peut évidemment pas oublier Kylo Ren, le seul de l'épisode 7 à être sensible à la Force tout en la maîtrisant et le dernier héritier de la lignée Skywalker. Pourtant, il a basculé du côté obscur sous les ordres du Suprême Leader Snoke. Certains fans aiment à croire que, comme son grand-père l'a fait juste avant de mourir, il pourrait lui aussi rebasculer du côté clair de la Force...

D'autant que le titre, en rouge, livre un indice allant dans ce sens. Le rouge étant la couleur des Sith, on pourrait penser que Kylo Ren est en réalité l'un des derniers Jedi.

5 - Des survivants formés par Luke

Peut-être s'agit-il en fait de personnages que l'on n'a pas encore croisés dans le précédent épisode. On sait qu'après la mort de son père, Luke a formé toute une portée de Jedi, parmi lesquels son neveu Ben Solo, disparu sous les traits obscurs de Kylo Ren.



Ce dernier est censé les avoir tous tués, comme Anakin avant lui, mais peut-être reste-t-il un ou plusieurs survivants au massacre ? Le titre Les Derniers Jedi aurait alors là beaucoup de sens, évoquant ainsi les derniers habitants de la galaxie à maîtriser la Force du côté clair.

6 - Des Jedi de l'ancienne République ?

Et si on remontait encore plus loin ? Et s'il restait des Jedi de l'ancienne République ? Si le titre évoquait des Jedi datant d'une époque précédant l'épisode I ? Star Wars : Les Derniers Jedi ouvrirait alors une toute nouvelle temporalité encore inconnue des spectateurs.



La première bande-annonce très attendue de l'épisode 8 devrait apporter quelques réponses à toutes ces questions. Si les fans espéraient la découvrir lors du Super Bowl, il faudra encore s'armer de patience, une qualité primordiale pour un Jedi. Peut-être sera-t-elle dévoilée lors de la journée internationale de la saga, le 4 mai prochain ? Car la date du 15 décembre arrive à grands pas.