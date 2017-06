"Darth Vader - Dark Lord of the Sith #2" aurait un lien avec "Star Wars 8"

publié le 23/06/2017 à 07:45

Voilà une nouvelle qui devrait agiter les fans Star Wars. Le second tome de la série de comics Marvel dédié à Dark Vador, sorti le 21 juin aux États-Unis, aurait un lien avec l'intrigue de Star Wars 8. Plus précisément avec Luke Skywalker, grand héros de cette nouvelle saga au cinéma, au cœur de nombreuses théories comme son passage du Côté Obscur. C'est un fan sur le forum Reddit qui a dévoilé le passage de Dark Vador #2 en lien avec l'intrigue des Derniers Jedi. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



La série de comics Dark Vador raconte les origines de Vador, sa vie sans Padme, et la fabrication de son sabre laser. Dans ce second volume, dont la date de sortie française n'a pas encore été dévoilée, Dark Vador doit traquer les Jedi survivants de la Purge, démarrée à la fin de La revanche des Sith (l'épisode 3) lorsque les Stormtroopers doivent obéir à l'Ordre 66 donné par Palpatine.

Une fois arrivé sur le vaisseau où se trouve des Jedi et des partisans de la République, Dark Vador décime les opposants de l'Empire. Il demande ensuite au droïde qui l'accompagne de rechercher tous les Jedi qui ont fait le vœu Barash dans une base de données. Et c'est précisément ce vœu qui serait lié à Luke Skywalker. Pas de panique on vous explique tout.

Un voeu qui change l'histoire des Jedi

Dark vador expliquant ce qu'est le voeur Barash dans "Dar Vador #2" Crédit : Marvel

Avec ce voeu Barash, les Jedi jurent de se détourner de l'Ordre Jedi et de se consacrer entièrement à la Force. C'est une sorte de pénitence, comme résume Dark Vador dans le comics (cf image plus haut). Un Jedi qui a pris cet engagement, même s'il a ressenti la Purge via la Force n'a donc pas le droit d'agir, ni d'aller sauver ses semblables. Dans le comics, on apprend donc que les quelques Jedi qui ont choisi cette pénitence ont survécu à la Purge de l'Empire car ils sont restés en-dehors de tout ce qu'il pouvait se passer.





Quel est donc le lien entre le vœu Barash et Luke Skywalker ?

Selon le site CinemaBlend, Luke Skywalker aurait choisi de faire le voeu Barash après l'échec de la formation de Kylo Ren et le massacre des Jedi perpétrés par ses Chevaliers, qu'on aperçoit dans la vision de Rey dans Star Wars 7. Pris de remords et de culpabilité, Luke se serait ainsi exilé sur l'île océanique d'Ahch-To et détourné de l'Ordre Jedi. C'est pour cela qu'il n'aurait pas agi pour aider sa sœur Leia et la Rébellion à combattre le Premier Ordre, mais aussi son meilleur ami Han Solo qui meurt à cause de Kylo Ren.



Plus encore, c'est aussi pourquoi Luke se serait concentré sur un apprentissage plus poussé de la Force, comme l'exige le serment. Ce qui l'aurait ensuite conduit à former un nouvel Ordre Jedi comme il semble le suggérer dans la bande-annonce de Star Wars 8 avec sa seule réplique :"Il est temps pour les Jedi d'en finir". Quoiqu'il en soit, ce comics de Dark Vador semble bien résoudre une part du mystère qui entoure l'exil de Luke et son silence face à la détresse de sa famille et ses amis.