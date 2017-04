publié le 14/04/2017 à 18:22

Les fans l'attendaient, Daisy Ridley n'est pas passé inaperçue à la Star Wars Celebration. La jeune actrice, qui incarne l'héroïne découverte dans Star Wars 7, a ravi les fidèles de la saga créée par George Lucas. Immanquablement, des questions sur l'épisode 8 lui ont été posées par l'acteur Josh Gad, animateur de cette conférence. "Nous sommes allés plus loin dans l'histoire de Rey", confie l'actrice de 25 ans. Et d'ajouter, à propos de l'intrigue des Derniers Jedi : "Elle attend beaucoup de sa rencontre avec son héros, Luke Skywalker, mais comme souvent, quand on a beaucoup d'attente, on est parfois déçu".



Un indice supplémentaire et de taille pour le prochain long-métrage, réalisé par Rian Johnson, qui laisse présager quelques rebondissements. Selon plusieurs rumeurs, le film doit effectivement retracer l'apprentissage de Jedi de Rey, justement par Luke Skywalker, qui sera au cœur de l'intrigue et qui s'est exilé sur l'île d'Ach-To, après avoir échoué à former son neveu, Kylo Ren, qui a choisi le côté obscur de la force. Selon d'autres rumeurs, ce dernier serait par ailleurs amoureux de l'héroïne de Star Wars 7.

D'ailleurs, selon une information relayée par des journalistes ayant vu les premières images du film, la toute première phrase de Luke Skywalker à celle qui pourrait être sa fille, serait une question : "Qui es-tu ?". Quoi qu'il en soit tout repose sur les épaules de Rey. C'est elle qui doit apporter l'équilibre dans la Force. D'autant plus depuis que le sabre laser de Luke Skylwalker est venu à elle. La relation de ces deux héros sera donc primordiale dans Star Wars 8 : Les Derniers Jedi, attendu en salles le 13 décembre prochain.