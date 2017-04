publié le 07/04/2017 à 07:10

Il incarne l'un des nouveaux personnages les plus attendus de Star Wars 8. L'homme incarné par Benicio del Toro et dont on sait un peu plus de détails, après que le site Making Star Wars a publié un article en collaboration avec une de ses sources qui a pu accéder au tournage des Derniers Jedi, le titre français du prochain Star Wars.



Le site a donc révélé le nom, mais aussi le costume de ce futur homme de la galaxie très très lointaine. Attention, spoilers à la suite du texte. C'est donc une grande avancée dans le mystère de Star Wars 8. La teneur du rôle de Benicio del Toro, acteur mondialement connu qui a rejoint l'aventure.

Si au départ, les premières rumeurs relatées expliquaient qu'il serait Vikrum, le fils de Boba Fett, le chasseur de primes, l'acteur aurait un tout autre rôle selon Making Star Wars. Des informations qui ne manqueront donc pas d'agiter les fans de ce prochain épisode, attendu en décembre prochain. Attention, spoilers après le GIF.

Il jouerait le rôle d'un escroc

Le personnage de Benicio del Toro se prénommerait "DJ", mais cela pourrait être un nom de code pour éviter une vraie fuite sur sa véritable identité. Plus encore, ce personnage aurait "une coupe courte, une taille mince, mais l'allure sale qui laissent penser qu'il appartient à la pègre", selon le site. Quant au look "total black", il montrerait que nous aurions affaire à un personnage sombre.



Plus encore, il porterait "un costume noir avec un imperméable" qui rappelle celui que porte Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith (épisode 3) et "une ceinture noire comme celle de Han Solo" . En hommage (ou pure coïncidence), ce nouvel homme serait un escroc, mais qui n'aurait pas pris de parti entre l’Alliance des Rebelles et le Nouvel Ordre (l'hériter de l'Empire).

Il posséderait un superbe vaisseau

Making Star Wars a pu aller encore plus loin dans les détails sur cet homme. Il aurait un vaisseau "assez élégant". Le cockpit aurait "un fauteuil de cuir rouge" et à l'arrière de l'appareil se trouve une salle commune "comme dans le Faucon Millenium", le vaisseau emblématique de Han Solo, que Rey, l'héroïne du Réveil de la Force arrive à piloter. On aurait donc droit à un espèce de yacht de luxe volant qui se rapprocherait du "vaisseau Nubian de la princesse Amidala (vu dans La Menace Fantôme) et de la patte de J.J Abrams dans la saga Star Trek".

Le vaisseau de la princesse Amidala Crédit : Star Wars

Ainsi, ce superbe vaisseau que nous décrit Making Star Wars, ne collerait pas vraiment avec l'apparence de "DJ", ce qui supposerait qu'il ai volé le vaisseau. D'ailleurs, Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8 s'est inspiré du film La Main au collet d'Alfred Hitchcock, où deux voleurs sont en scène... On pourrait donc découvrir un personnage tantôt escroc et voleur dans ce prochain épisode.

Un lien avec la nouvelle planète Canto Bight

Enfin, le personnage serait lié à l'une des nouvelles planètes de Star Wars 8. Selon l'Express UK, elle se nommerait Canto Bight. Et où se trouverait un casino, un des repères de "DJ". Les plans de Canto Bright aurait été tournée à Dubrovnik (en Croatie) et rappellerait la Cantina, le bar regroupant des malfrats su Tatooine d'Un nouvel espoir (épisode 4) où Luke Skywalker accompagné de Ben Konobi rencontrent Han Solo et Chewbacca. Mais, il faudra bien évidemment encore patienter avant d'en savoir plus...