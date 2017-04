publié le 14/04/2017 à 19:48

Une nouvelle Jedi est en apprentissage de la Force. La première bande-annonce de Star Wars 8 : Les Derniers Jedi a été dévoilée vendredi 15 avril lors de la Star Wars Celebration, à Orlando, en Floride. Le réalisateur Rian Johnson a présenté les toutes premières images aux fans et aux acteurs, présents pour l'occasion. Cette première vidéo officielle est une bonne surprise car elle donne déjà plusieurs informations sur l'intrigue du prochain film.



Ce premier trailer très réussi répond également à l'attente des fans, qui n'espéraient qu'une chose, que Luke Skywalker prononce enfin quelques mot ! C'est chose faite puisque sa voix est présente tout le long des deux minutes de la vidéo. Les principaux protagonistes sont tous présents dans ce premier extrait : Rey, Finn, Poe, Luke, Kylo Ren, BB-8 et même Leia (qu'on peut apercevoir de dos), font une apparition. Et surtout, cette bande-annonce nous donne déjà quelques indices sur la future trame de Star Wars 8.

> Star Wars : Les Derniers Jedi - Bande-annonce Teaser (VOST) Durée : | Date : 14/04/2017

1. Rey sera bien formée par Luke

C'était une des principales suppositions des fans après l'épisode 7, ravivée par le titre de ce nouvel opus, Les Derniers Jedi. La jeune orpheline, dont les origines sont toujours inconnues, sera donc entraînée par Luke Skywalker pour devenir une Jedi. On apprenait dans Le Réveil de la Force que Luke Skywalker était devenu un maître Jedi et avait formé une nouvelle génération de combattants. Maintenant que Rey l'a retrouvé, elle s’entraîne avec lui sur son île retirée du monde. Dans les premiers moments de la bande-annonce, Rey semble d'ailleurs sortir d'une grotte et rappelle la propre formation de Luke, lorsqu'il sort d'une grotte et fait face à son destin.

Cette formation de Rey par Luke entraîne de nombreuses interrogations : aura-t-il la force d'aller au bout de sa mission après l'échec qu'il a connu avec son neveu ? Rey saura-t-elle se montrer aussi douée en entraînement que lors de sa confrontation avec Kylo Ren ? Surtout, Luke est-il toujours le Jedi qu'on connaît ? Cet apprentissage de la Force s'annonce intense car on entend Luke interroger la jeune femme sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle ressent : "Respire, juste respire" lui dit-il avant de l'exhorter à voir "plus grand".

2. Kylo Ren prépare sa revanche

Le Réveil de la Force laissait Kylo Ren sérieusement blessé après avoir été touché par l'arbalète de Chewbacca. Si la bande-annonce n'est pas centrée sur lui, il fait tout de même une courte apparition dans la vidéo, pendant laquelle on le voit en plein combat de sabre laser, à visage découvert. L'identité de son adversaire reste inconnue, mais on peut supposer qu'il s'agit de Rey, de Poe ou bien même de son oncle Luke ! Kylo Ren va-t-il prendre sa revanche, après son combat perdu contre Rey ? En tout cas, il n'a pas l'air intéressé par une romance avec l'héroïne, et veut surtout croiser le sabre.

Kylo Ren est très remonté dans la bande-annonce de "Star Wars 8" Crédit : Capture d'écran YouTube

3. Une bataille spatiale épique

Ce premier extrait Star Wars 8 : Les Derniers Jedi est aussi riche en scènes de combat et annonce une nouvelle grande bataille entre la Résistance et le Premier Ordre. Sur plusieurs images, vers la fin de la vidéo, on peut voir des tirs échangés entre le Faucon Millenium et des vaisseaux du Premier Ordre. Le bâtiment en feu devant lequel se tient Luke est peut-être son ancien temple Jedi, que Kylo Ren détruit, aidé par ses chevaliers. Un nouveau combat entre les deux côtés de la Force est à attendre. L'épisode 8 s'annonce sombre et épique.



4. Finn toujours dans le coma et Poe malmené

"Star Wars VIII : Les Derniers Jedi" Crédit : Capture d'écran YouTube

Gravement blessé lors de son combat contre Kylo Ren, Finn semble toujours être dans le coma. Allongé dans une capsule, les yeux clos, il lui faudra sans doute du temps pour se remettre totalement de ses blessures. De son côté, Poe Dameron, meilleur pilote de la Résistance, vit une nouvelle fois des heures difficiles. Porté disparu dans l'épisode 7, il a retrouvé son robot BB-8 mais doit faire face aux attaques du Premier Ordre. La bande-annonce montre en effet une explosion au sein de ce qui semble être la base de la Résistance et le pilote est presque soufflé par la force de l'attaque. Il jouera sans doute un grand rôle dans le combat contre le Premier Ordre.

5. L'inquiétante menace de Luke Skywalker

Si Luke est plus présent que ce qu'on espérait dans ce premier trailer du film, il paraît quand même très mal en point. Il broie du noir. Est-il passé du côté Obscur de la Force ? Sans doute pas, mais une chose est sûre, la dernière phrase qu'il prononce témoigne de son état d'esprit, puisqu'il dit à Rey : "Je ne sais qu'une vérité, il est temps pour les Jedi de disparaître". Le frère de Leia donne ici tout son sens au titre du film. Le héros annonce-t-il un destin funeste pour les futurs Jedi, qui pourraient bien être les derniers ?