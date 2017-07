publié le 20/07/2017 à 09:30

Du 20 au 23 juillet prochain, les fans de la pop culture auront les yeux rivés sur San Diego (Californie). Chaque été s'y déroule le Comic Con, un immense rassemblement pour rencontrer acteurs, réalisateurs du milieu, mais surtout pour découvrir en exclusivité les premières images des prochains films des univers Marvel et DC Comics.



Cette année, LucasFilm et Disney n'y seront pas présents, afin de garder le secret sur le prochain Star Wars 8 et le spin-off sur Han Solo. Le programme du Comic Con de San Diego 2017 est tout de même bien chargé.

Les grandes stars de cette nouvelle édition sont sans aucun doute Justice League et Aquaman, mais aussi Deadpool 2, sans oublier Avengers : Infinity War, X-Men : Dark Phoenix et X-Men : Les Nouveaux Mutants. De très grands films, prévus entre 2018 et 2019 qui devraient s'offrir pour certain des trailers frénétiques et/ou des révélations sur les synopsis entre les 20 et 23 juillet prochain.

"Deadpool 2" et les X-Men, le jeudi 20 juillet à 20h

L'édition 2017 du Comic Con de San Diego démarre fort avec un panel de la 20th Century Fox. Les fans espèrent découvrir un nouveau trailer de Deadpool 2, dont le tournage a démarré il y a quelques semaines. Prévu pour 2018, le film dévoilera une nouvelle aventure de l'anti-héros de l'écurie Marvel en compagnie des personnages Cable et Domino.



Selon le site Rolling Stone, l'autre temps fort de la soirée serait la conférence dédiée au prochain X-Men : Dark Phoenix centré sur Jean Grey (Sophie Turner de Game of Thrones) avec Magneto (Michael Fassbender), Mystique (Jennifer Lawrence) et le Professeur X (James McAvoy).



Il est peut-être encore un peu tôt pour découvrir un premier trailer, mais on peut s'attendre à un court teaser et surtout plus de détails sur l'histoire, qui sera centrée sur la version sombre de Jean Grey. Enfin, X-Men : Les Nouveaux Mutants avec Maisie Williams (Arya dans Game of Thrones), devrait aussi révéler quelqu'uns de ses secrets.

"Justice League" et "Aquaman", le samedi 22 juillet à 19h30

Après une première bande-annonce épique l'an passé, il se pourrait bien que Justice League offre de nouvelles images exclusives dans le week-end. Ce sera le premier film consacré à la super-team de DC Comics, menée par Batman, Wonder Woman et Superman, après leur rencontre dans Batman V Superman.



Ce sera peut-être l'occasion de voir enfin Superman dans la promotion du film de Zack Snyder après sa disparition à la fin de Batman V Superman. Les fans espèrent aussi le trailer d'Aquaman de James Wan, après les images d'Amber Heatrd n reine Mera, dans un costume très fidèle aux comics.



On pourrait aussi s'attendre à de nouvelles informations sur les projets de DC et Warner Bros comme Gotham City Sirens, le film qui réunira Harley Quinn, Catwoman et Poison Ivy, mais aussi Wonder Woman 2 avec Gal Gadot. On pourrait aussi espérer de bonnes nouvelles de The Batman de Matt Reeves avec Ben Affleck.

"Thor : Ragnarok", "Avengers : Infinity War", le 23 juillet à 1h30

La conférence Marvel est incontournable à San Diego. Cette année, on pourrait s'attendre à une autre bande-annonce déjantée de Thor : Ragnarok, le 3e volet des aventures du dieu d'Asgard prévu en octobre prochain et de premières images d'Avengers : Infinity War, dont certains détails ont été dévoilés le week-end dernier lors de la convention Disney D23.



Tous les super-héros Marvel y seront réunis pour combattre le titan Thanos qui cherche à acquérir les 6 Pierres de l'Infini et détruire notre monde. Black Panther, premier film dédié au super-héros noir prévu en février 2018 devrait lui aussi révéler des détails de son intrigue, après le trailer et les images inédites.



Les amateurs de série ne seront pas en reste avec des annonces sur les séries Netflix, HBO et AMC. Selon le site américain The Hollywood Reporter, on pourrait avoir droit à teaser de la saison 2 de Stranger Things et des annonces sur la suite des épisodes de Westworld, mais aussi de The Walking Dead, dont le tournage de la saison 8 vient de reprendre après le décès du cascadeur John Bernecker.