publié le 15/06/2017 à 14:05

Black Panther va bientôt secouer l'univers Marvel. Après sa première apparition très réussie dans Captain America : Civil War (2016), le super-héros du Wakanda reviendra en 2018 pour son propre film. Et après des mois d'attente, les fans ont enfin pu découvrir sa première bande-annonce très sombre et haletante. Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther se déroulera juste après les événements de Civil War, c'est-à-dire la mort de T'Chaka le père du héros dans l'attentat perpétré par Zemo. T'Challa devient le roi du Wakanda et le protecteur de son pays. Black Panther aura donc une intrigue plutôt politique comme le laisse deviner le trailer.



De nombreux ennemis voudront détrôner le roi. Le premier et pas des moindres est le trafiquant d'armes Ulysses Klaw. Il a été découvert au cinéma dans Avengers : L’Ère d'Ultron (2015). Lors de son interrogatoire avec Everett K. Ross, agent gouvernemental qui deviendra l'allié de T'challa, Ulysses clame qu'il a pu atteindre le Wakanda, nation africaine méconnue du grand public. Mais c'est avec l'arrivée de T'Challa au pouvoir, après la mort de son père dans Captain America : Cvil War, que le pays devra se confronter au reste du monde.



T'Challa devra aussi affronter Erik Killmonger (Michael B Jordan), redoutable guerrier et proche d'Ulysses Klaw dans les comics. Il y a d'ailleurs de fortes chances que ce soit Killmonger qui permette à Ulysses de s'échapper. Sans oublier Man-Ape (Winsotn Duke), un autre guerrier qui veut à tout prix accéder au trône. Mais dans cette aventure, Black Panther pourra compter sur sa garde rapprochée 100% girl power : les Dora Milaje.