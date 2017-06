Le nouveau trailer de "Game of Thrones" s'ouvre sur la détermination de Sansa

publié le 26/06/2017 à 11:53

Sansa Stark pourrait continuer à nous surprendre. À l'approche de la saison 7, qui sera diffusée à partir du 16 juillet sur HBO, son interprète, Sophie Turner, a laissé échapper quelques informations sur son futur proche dans la série dans une interview au Belfast Telegraph. Caractère, état d'esprit, volontés, l'aînée des filles Stark est sans aucun doute à un tournant et devra faire les bons choix.



Le premier changement auquel Sansa va faire face est sa relation avec Jon : "Elle se sent délaissée. Il y a un peu de jalousie là-dedans. Elle pense qu'elle mérite le titre de reine du Nord". Ce ressentiment conduira-t-il la jeune femme à se rebeller contre son demi-frère ? "Tout ce qu'elle veut, c'est le respect de son frère", explique Sophie Turner : "Et elle a l'impression qu'elle ne l'obtient pas".

Peureuse et douce depuis la première saison, Sansa Stark va complètement changer de comportement : "Elle est forte et dure comme l'acier cette saison. Elle est là-dedans pour elle-même. Même si ça signifie passer du côté obscur". Un côté sombre qui est visible dans le dernier trailer de la saison 7 : les 15 premières secondes de la vidéo sont consacrées à Sansa, qui marche d'un pas déterminée, en écoutant Littlefinger lui conseiller de mener toutes les batailles.