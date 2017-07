publié le 18/07/2017 à 12:59

C'était l'un des rendez-vous majeurs pour les fans de la firme aux grandes oreilles. Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet, Disney a tenu en Californie la convention D23, un moment incontournable pour en découvrir davantage sur les futures productions de la firmes, mais également les nouveaux projets.



Disney a pu faire le point sur ses projets à venir, dont les nombreux films qui sortiront en salles obscures en 2019. Le planning dévoilé, cela a permis de confirmer la mise en chantier de Jungle Cruise, inspiré de l'attraction des parcs avec Dwayne Johnson au casting. Toy Story 4 est repoussé au 26 juin 2019 avec un nouveau réalisateur, Josh Cooley, que les spectateurs ont pu apprécier dans Vice-Versa. La version live de Mulan connaît elle-aussi le même et sortira en 2019, après Dumbo et probablement après Aladdin.

De nouveaux projets ont également été esquissés par les producteurs : le prochain Pixar décrira un monde sans humains habité par des elfes, des trolls et des farfadets. On y suivra deux adolescents, entamant un périple pour passer une journée enchantée avec leur père, décédé. Les studios Disneytoon ont également annoncé la mise en chantier d'un nouveau projet qui racontera l'avenir de l'aviation.

De petites informations sur "Star Wars 8"

L'événement incontournable, c'était une annonce concernant le prochain film Star Wars. Si beaucoup de fans attendaient une nouvelle bande-annonce, ils ont dû se contenter d'un making-of dévoilant des images inédites des Derniers Jedi, notamment de nouvelles créatures ainsi que les personnages de Laura Dern et Benicio Del Toro, qui ont pu être aperçus au détour de la vidéo.



Mais la firme américaine n'en est pas restée là et a également annoncé l'ouverture de deux parcs d'attractions, Star Wars Land, dédié à l'univers des Jedi. De premières images de maquettes ont été dévoilées, faisant saliver les amateurs de la galaxie très très lointaine.



Les premières images de Star Wars Land Crédit : Capture Twitter @DisneyD23

De nouvelles images de "Avengers : Infinity Wars" dévoilées

Les Gardiens de la Galaxy, les Avengers, Doctor Strange,... Ils étaient tous là ou presque sur la scène du D23 pour assurer la promotion d'Avengers : Infinity Wars. Mais c'est le grand méchant du film, Thanos, incarné par Josh Brolin, qui a définitivement volé la vedette.



Un visuel le montrant avec son Gant de l'Infini a été montré aux spectateurs, précédant la projection d'un trailer qui n'a pas été rendu public. On peut y voir notamment Thor rencontrer les Gardiens de la Galaxy, le nouveau costume de Spider-Man, Peter Parker demandant pardon à Tony Stark ainsi que Thanos semant la destruction autour de lui. De quoi bouillir d'impatience en attendant la sortie du film en salle, le 25 avril 2018.

E esse posterzão de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita? Estamos impactados e aguardando novidades durante a SDCC! #d23 #disney #marvel pic.twitter.com/gPtCJyQdLv — LoGGado (@LoGGado) 16 juillet 2017

Des nouvelles des films live action de "Aladdin", "Le Roi lion" et "Dumbo"

Après le succès de Le Livre de la Jungle, les projets d'adaptation live des grands classiques animés se multiplient chez Disney. Le D23 a d'ailleurs été l'occasion de lever le voile sur le casting d'Aladdin, prévu pour 2018. Naomi Scott, aperçue dans Power Rangers, incarnera Jasmine, et Mena Massoud, encore inconnu du grand public, endossera le rôle-titre. Tom Hardy n'a pas été confirmé au casting dans le rôle de Jafar, mais on sait désormais que Will Smith incarnera bel et bien le Génie de la Lampe, succédant au mythique Robin Williams qui avait prêté sa voix au personnage. Disney a également confirmé que le long-métrage de Guy Ritchie sera une comédie musicale.



L'adaptation live du Roi Lion a elle aussi été présentée lors de la D23 avec un extrait présentant la mythique scène d'ouverture du Cercle de la vie. Ce remake du classique de Disney, sorti en 1994, sera réalisé par Jon Favreau à qui l'on doit déjà le Livre de la Jungle. Il est attendu en salles le 17 juillet 2019.



Le début de la production de Dumbo a également été annoncée au cours de l'événement, levant le voile sur de nombreuses rumeurs. Si on savait déjà que Tim Burton passerait derrière la caméra, on découvre que Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green et Danny DeVito participeront au film, pour une sortie en salles américaines le 29 mars 2019.

De nouvelles informations sur les "Indestructibles 2"

Cela fait 14 ans que les amateurs de Pixar l'attendent, Les Indestructibles 2 se dévoile enfin au public. L'action débutera juste après celle du premier film, comme l'a confirmé John Lasseter au D23 : "Le film débute au moment où le premier s’achevait, et il suit la même direction." Un premier concept art a d'ailleurs été projeté au public, teasant une sortie sur nos écrans le 4 juillet 2018.

Un concept art des "Indestructibles" a été dévoilé au public Crédit : Pixar Animated Studios

Une chanson pour le court-métrage "Olaf" et le prochain Pixar "Coco"

Lors du D23, les fans ont pu découvrir un extrait musical d'Olaf, court-métrage focalisé sur l'adorable bonhomme des neiges de La Reine des Neiges. Les voix anglaises d'Anna et d'Olaf, Kristen Bell et Josh Gad, sont montés sur scène pour interpréter Time of Year, écrite spécialement pour le film. Cette chanson sera à redécouvrir en version animée à la fin de l'année 2017.

> Olaf's Frozen Adventure Kristen Bell & Josh Gad Sings "That Time of Year" At Disney D23 Expo

Le prochain film Pixar, Coco, fait lui aussi saliver les fans. On y suivra l'histoire de Miguel, jeune guitariste talentueux malheureux au sein d'une famille abhorrant la musique. Décidé à prouver son talent, le jeune garçon va se retrouver dans le Monde des Ancêtres pour découvrir la véritable histoire de sa famille.



Les spectateurs du D23 ont pu découvrir la première performance de Remember Me, chanson extraite du long-métrage d'animation. Anthony Gonzalez et Benjamin Bratt, prêtant leurs voix aux personnages principaux, l'ont interprété sur scène, accompagnés de plus de 160 musiciens et danseurs dans un spectacle époustouflant. La bande-originale de Coco est signée Michael Giacchino, qui a auparavant œuvré sur Là-haut et Rogue One. Elle sera à découvrir dans les salles obscures le 29 novembre 2017.

> Pixar's Coco Cast Sing "Remember Me" At Disney D23 Expo

Une affiche pour le nouveau "Mary Poppins"

Enfin, Disney a dévoilé une affiche animée pour annoncer en fanfares la suite de Mary Poppins, avec Emily Blunt dans le rôle-titre. On peut ainsi la découvrir en costume, manteau bleu sur le dos et chapeau rouge sur la tête, ainsi que son indémodable parapluie.



Un teaser a également été projeté, accompagné en direct par un orchestre. Un numéro musical de Mary Poppins et Jack (incarné par Lin-Manuel Miranda) a été montré, ainsi que la maison du personnage incarné par Meryl Streep. Il faudra cependant patienter jusqu'au 25 décembre 2018 pour découvrir le film en salles.

Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, #MaryPoppinsReturns. The brand new film opens in theatres December 2018. #D23Expo pic.twitter.com/egxozrpRbr — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 15 juillet 2017