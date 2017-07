publié le 07/07/2017 à 16:23

2018 sera sans aucun doute l'année Deadpool au cinéma. Deux ans après sa première aventure largement applaudie par les fans et la critique, l'anti-héros de Mavel sera de retour dans un film sûrement aussi déjanté que le premier.



Si le début de Deadpool 2 a été compromis après les départs successifs de deux réalisateurs, le tournage a démarré près du manoir des X-Men au Canada. L'occasion de faire le point sur tout ce qu'on sait du film dont le premier teaser a été dévoilé après la sortie de Logan, le dernier film sur Wolverine.

Deadpool 2 n'est prévu que le 1er juin 2018, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Il faut dire que le succès du premier a été retentissant au niveau du box-office et que Ryan Reynolds incarne à la perfection ce héros qui casse le quatrième mur, se moque de ses pairs et jure à tout va. L'an prochain, il enfilera donc de nouveau sa combinaison rouge et noir dans une aventure dont on connaît déjà quelques détails. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers après le GIF.

Cable et Domino entrent dans l'aventure

L'information a été dévoilée il y a quelques temps, mais elle fait toujours son petit effet. Cable avait d'ailleurs été "teasé" dans la scène post-générique de Deadpool. Incarné par Joss Brolin (Les Goonies, Men in Black 3), Cable est un redoutable mutant, fils de Cyclope et de Madelyne Prio (clone de Jean Grey) aux pouvoirs de télékinésie et de télépathie.



Cable est aussi un cyborg, après avoir été contaminé par le virus techno-organique : il possède un œil et un bras bioniques. Compte tenu de ses antécédents avec Deadpool, il faudra sûrement s'attendre à des moments musclés entre les deux héros, mais aussi hilarants avec des punchlines dont Deadpool a le secret.

Cable, Domino et Deapool dans le crossover "Messiah War" Crédit : Marvel

Cable ne sera pas seul face à notre héros, puisqu'il sera accompagné par Domino, interprétée par Zazie Beetz (Atlanta). Domino est une mutante qui peut changer les probabilités, c'est-à-dire mettre la chance de son côté. Amante de Cable dans les comics, elle est aussi une antagoniste de Deadpool, bien qu'ils aient pu se retrouver dans le même camp.

Negasonic Teenage Warhead et Colossus de retour

Negasonic Teenage Warhead, mutante ado et boudeuse, a été confirmée pour Deadpool 2 tout comme son acolyte Colossus, le mutant géant au corps d'acier. Si le rôle de Negasonic est encore tenu secret, son interprète Brianna Hildebrand a donner des indices très alléchants en mars dernier.



"Je n’ai encore rien vu de définitif, mais je trouve ça cool de penser qu’elle a pris un peu en maturité tout en conservant l’essence d’une gamine punk", a-t-elle précisé au site ScreenRant. Les deux mutants seront donc de nouveau embarqués dans une aventure de folie avec Deadpool, qui ne se privera pas non plus de les bâcher.



"Deadpool 2" introduira X-Force

Selon le site ScreenRant, Deadpool 2 va permettre d'insérer dans l'univers Marvel X-Force, une équipe de mutants née dans les comics dans les années 80, d'abord sous le nom de New Mutants, avant de devenir X-Force. À cette époque, c'est Cable qui dirige le groupe, accompagné de Domino. Ils sont un peu plus agressifs que les X-Men, mais se battent toujours pour la protection de leurs pairs. Ils sont rejoints dans certaines aventures par Deadpool.



Et selon Deadline une autre mutante jouée par la japonaise Shioli Kutsuna liée à X-Force sera au casting de Deadpool 2 et occupera "un rôle clef" dans l'aventure. Pour le moment, il est encore tenu secret, mais les rumeurs annoncent que Shioli Kutsuna incarnerait Psylocke, jouée par Olivia Munn dans X-Men : Apocalypse. Ce dernier se déroule dans les 80's tandis que Deadpool 2 serait situé à notre époque, ce n'est donc pas si insensé que Shioli Kutsuna incarne cette mutante télépathe et redoutable combattante.

Black Tom Cassidy serait le méchant du film

Black Tom Cassidy est l'un des plus grands ennemis de Deadpool Crédit : Marvel

L'information est encore à prendre avec les pincettes. L'acteur Jack Kesy (The Strain) a été confirmé au casting du film et selon la rumeur relayée entre autres par ScreenRant, il pourrait incarné Black Tom Cassidy, le cousin du Hurleur (vu entre autres dans X-Men : Days of Future Past).



Dans les comics, Black Tom est l'un des plus grands ennemis de Deadpool. Il possède une force surhumaine et peut aussi généré des rafales de chaleur, ce qui le rend difficile à blesser pendant un combat. Plus encore, Black Tom a un lourd passif avec Deadpool et Cable et il se pourrait donc qu'on ait droit à un combat explosif.