Décidément, Chris Hemsworth (Thor) ne manque pas d'humour. Après un sketch hilarant il y a quelques mois où l'Asgardien révèle qu'il était en coloc avec Daryl pendant les événements de Captain America : Civil War, il a cette fois décidé de "se venger" de ses copains Avengers et des frères Russo, les réalisateurs de Civil War et du prochain Avengers : Infinity War. L'acteur se trouve d'ailleurs sur le tournage de ce dernier, face aux figurines des Avengers, qui aident les frères Russo à tourner les scènes d'action.



Tous les Avengers en prennent pour le grade : Captain America est "un idiot", Spider-Man "un gosse"... Les héros se font ensuite éjecter de la table à coups de Mjöllnir, le célèbre marteau de Thor. Tous sauf Hulk, "parce que maintenant on est amis", comme le rappelle Thor. Les deux héros vont effectivement se serrer les coudes dans Thor : Ragnarok, où ils devront s'échapper de la planète Sakaar.

Just stumbled across a little secret Avengers rehearsal by the @therussobrothers A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on Jun 5, 2017 at 9:25am PDT

Même les frères Russo sont aussi la cible des critiques de Thor. Le héros remarque qu'il n'y a pas de figurine à son effigie sur la table, une personne (qu'on ne voit pas dans la vidéo) lui explique alors que c'est le choix des réalisateurs. Thor garde une expression fermée en répondant : "Les frères Russo... J'en ai déjà entendu parler... Ah oui, comme pour Civil War, Thor n'était pas là". Une vidéo où la frontière entre l'acteur et le super-héros est complètement brouillée et qui prouve une nouvelle fois que Thor et Chris sont très doués pour l'humour.