publié le 23/05/2017 à 16:11

C'est un coup dur pour l'équipe de Justice League. Le réalisateur Zack Snyder (Batman V Superman) quitte la production du film en montage, à la suite du suicide de sa fille Autumn, 20 ans. Le drame remonte à mars dernier et avait été gardé secret. Seul un petit cercle des proches de Zack Snyder et de sa femme Deborah, qui produit aussi le film, était au courant. C'est pour cela que la sortie du film avait été repoussée au 15 novembre 2017. L'information vient d'être révélée par le site américain The Hollywood Reporter dans un entretien publié avec le consentement de Zack Snyder.



Le réalisateur de 51 ans a d'abord confié qu'il pensait que de retourner à la production de Justice League lui permettrait de surmonter cette épreuve avant de décider de s'en éloigner : "Ce travail est très exigeant et il consomme tout. Je suis passé au stade de la réalisation, j'ai donc décidé de me retirer pour être avec ma famille, mes enfants qui ont vraiment besoin de moi. Ils souffrent tous. Je souffre aussi".

C'est Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers volets des Avengers (et donc de la team Marvel) et de la série Buffy contre les Vampires, qui prend le relais. Que les fans se rassurent le film de Zack Snyder ne sera pas modifié de bout en bout. "Nous n'allons pas introduire de nouveaux personnages. Ce seront les mêmes dans quelques nouvelles scènes. [Zack Snyder] passe le relais à Joss, le projet a bien été mené par Zack. Je crois toujours que malgré cette tragédie, nous finirons avec un super film", a expliqué Tony Emmerich, le président de la Warner.