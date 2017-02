publié le 18/02/2017 à 10:00

Les Pierres de l'Infini sont le fil conducteur des films Marvel. Introduites dans Captain America : First Avenger, elles sont depuis récurrentes dans chacune des aventures de nos super-héros, de Thor aux Gardiens de la Galaxie en passant par le plus récent Doctor Strange. Mais, difficile de suivre l'avancée de la quête dédiée à ces artefacts très puissants. Surtout à quelques films de la fin, puisque nos héros en ont déjà trouvé 5 et qu'il n'en reste qu'une qui se balade dans la nature.



Pas évident de se rappeler de tous les films et de toutes les Pierres. La rédaction de RTL Super vous rafraîchit donc la mémoire.Tout d'abord, il faut savoir que d'après la légende Marvel, les Pierres de l'Infini ont permis de créer l'univers et tout ce qui le compose. Elles disposent chacune leurs pouvoirs. Celle de l’Esprit (Avengers 2), par exemple, permet d'augmenter les facultés mentales de celui qui la possède, tandis que celle de l'Espace (Captain America et Avengers) permet de se téléporter aux quatre coins de la galaxie.

Quiconque en possède une devient le héros ou le super-vilain le plus puissant de l'univers. Et, au cinéma, c'est Thanos, le titan violet que l'on découvre dans Les Gardiens de la Galaxie qui veut se les procurer, pour détruire notre monde. Ce sera d'ailleurs le pitch du prochain Avengers : Infinity War, attendu dans les salles en 2018.