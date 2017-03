publié le 23/03/2017 à 19:41

C'est une nouvelle qui peut réjouir les fans de la Justice League. Après une première bande-annonce électrique diffusée lors du Comic Con de San Diego en juillet dernier, une seconde sera diffusée le 25 mars prochain. Et pour augmenter l'impatience des fans, un (trop) court teaser, centré sur Aquaman, a été mis en ligne. Le roi de l'Atlantis, incarné par Jason Momoa (Khal Drogo dans Game of Thrones), va nous donner quelques détails de plus sur ses pouvoirs sur son rôle dans le film, dont la sortie est prévue pour le 15 novembre prochain.



Il y a quelques mois, une photo de la reine Mera, l'épouse d'Aquaman, nous permettant d'en apprendre un peu plus sur Aquaman, découvert brièvement dans Batman V Superman ou encore dans la scène post-générique de Suicide Squad. Souvenez-vous, c'est lorsque Bruce Wayne accède aux dossiers de Lex Luthor, qui a compilé de nombreuses vidéos des prochains héros de la Justice League : Wonder Woman (dont le film sort le 7 juin), Flash et Cyborg.

Ces derniers sont d'ailleurs aussi présents dans le teaser, côte à côté. Une image qui rappelle directement celle diffusée par la Warner et qui donnait quelques indices (cachés) sur l'importance du rôle de Cyborg dans l'aventure. Peut-être aurons-nous droit à une séquence du héros face à Steppenwolf, le grand méchant du film, qu'il serait capable de détruire...

Un poster inédit d'Aquaman dévoilé

Mais en attendant d'en savoir plus, la vraie star de cette prochaine bande-annonce de Justice League sera probablement Aquaman. Warner Bros a aussi dévoilé une affiche du film officiel avec le super-héros, souverain des 7 mers, quelques temps après le teaser. On a d'ailleurs un bel aperçu de son armure, qui n'avait pas encore été montrée en détails dans la précédente bande-annonce.

Aquaman se dévoile dans un sublime poster Crédit : Warner Bros