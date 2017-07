publié le 11/07/2017 à 16:02

Mike, Dustin, Lucas et Will vont devoir être encore plus courageux. À quelques mois du retour de Stranger Things, Netflix, qui diffuse la série, a dévoilé ce mardi 11 juillet un premier poster et une date de diffusion officiels. Les enfants les plus aventuriers de Hawkins seront de retour le 27 octobre sur la plateforme de streaming et devront affronter un monstre encore plus impressionnants que dans la première saison.



Sur cette photo officielle, on peut voir les quatre enfants, juchés sur leur vélo, observer au loin leur ville natale, au-dessus de laquelle plane un mystérieux nuage rouge. On peut apercevoir de longues pattes s'en dégager, mais impossible de déceler la moindre forme.

Si on ne sait pas encore à quoi ressemblera le monstre de cette deuxième saison, il sera sans doute plus effrayant que le Démogorgon, qui avait déjà donné du fil à retordre aux quatre garçons.



Aucune trace d'Eleven sur cette photo, mais la petite fille ne doit pas être bien loin. À moins qu'elle soit prise au piège par le monstre ? Réponse à l'automne.

Dans la saison 2 de "Stranger Things", les enfants vont faire face à un monstre encore plus impressionnant Crédit : Netflix