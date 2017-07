"Wonder Woman 2" : on en sait plus sur la suite et son intrigue

Wonder Woman n'en finit plus de passionner le public, au point même qu'une suite est déjà envisagée. Le premier film centré sur l'Amazone, toujours en salles, explose d'ailleurs les records : c'est un véritable succès en terme de recettes (plus de 650 millions de dollars à travers le monde), en faisant le long-métrage réalisé par une femme et mettant en scène une super-héroïne le plus rentable de tous les temps. Avec un tel succès, il est naturel que les studios commencent déjà à imaginer une suite. Après avoir combattu les Allemands lors de la Première Guerre Mondiale, Diana Prince affrontera cette fois les Soviétiques, rapporte le site américain ScreenRant . Le "sequel" se déroulera donc aux États-Unis dans les années 1980 , alors que la Guerre Froide arrive à son terme. Les fans seront surtout ravis d'apprendre que Chris Pine , qui incarne Steve Trevor dans le premier film, devrait reprendre son rôle dans ce second long-métrage.

