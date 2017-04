publié le 10/04/2017 à 19:16

Attention les yeux ! Thor et Hulk se retrouvent dans cette première bande-annonce de Thor : Ragnarok, nouveau volet de la saga dédiée au dieu d'Asgard. Après Thor et Le Monde des ténèbres, Thor : Ragnarok poursuit les aventures du héros membre des Avengers dans une aventure à couper le souffle. Cette fois, Thor devra combattre la déesse de la mort Hela, qui s'est emparée du trône de la célèbre cité. Privé de son Mjöllnir (son fameux marteau), Thor est envoyé sur la planète Sakaar où se déroule des combats de gladiateurs pour le Grand Maître.



Attendu le 25 octobre prochain, ce film Marvel promet de nouvelles images remplies d'action et un combat au sommet entre Thor et Hulk. Ce dernier est lui aussi prisonnier sur Sakaar, ce qui explique son absence dans l'intrigue de Captain America : Civil War, tout comme celle de Thor. Mais, au-delà de ce premier trailer alléchant rythmée par Immigrant Song de Lez Zeppelin, que nous dévoile la vidéo ? La rédaction vous résume les moments essentiels à retenir.

1. Thor n'a plus son Mjöllnir

Hela détruit le célèbre marteau de Thor Crédit : capture d'écran YouTube

Thor a un nouvel adversaire redoutable : la déesse Héla. Par la seule force de sa main, elle parvient à réduire en miettes le Mjöllnir, le marteau du héros qui lui permet de se battre et d'invoquer la foudre et le tonnerre ainsi que de voler. En résumé, sans son marteau, Thor est presque à nu, même s'il garde une force impressionnante. Hela semble détruire le marteau et Thor devra se battre avec une épée contre Hulk comme le dévoile le reste du trailer.

2. Hela, la déesse de la mort entre dans Asgard

La déesse de la mort s'empare d'Asgard Crédit : capture d'écran

Cette image n'aura échappé à personne : l'apparence effrayante de Hela, la grande super-méchante de l'histoire. Incarnée par Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux), elle est la Déesse de la mort et vit dans l'un des mondes des ténèbres d'Asgard. Si on ignore encore comment elle va sortir de son royaume, on sait qu'elle va prendre le trône d'Asgard et plonger la cité dans les ténèbres. Reste à savoir où se situe Loki, le demi-frère de Thor dans cette histoire, car il a réussi à devenir le roi à place de son père Odin en prenant son apparence dans Le Monde des Ténèbres.

3. Le Ragnarok va-t-il avoir lieu ?

Le monde d'Asgard aurait été détruit Crédit : capture d'écran TouTube

Dans la mythologie asgardienne, il est établi que tous les deux mille ans, Asgard et ses habitants sont détruits, avant de renaître des cendres pour fonder une nouvelle société et une nouvelle ère jusqu'au prochain Ragnarok. Dans la bande-annonce, on a quelques images furtives d'apocalypse sur Asgard où tout explose et où Hela arrive à désarçonner de nombreux guerriers pendant une bataille. Sans oublier que la déesse déclare "Asgard est morte". La mission de Thor sera donc double : tuer Hela, mais aussi sauver et/ou reconstruire son monde.

4. Bienvenue à Sakaar

Un nouveau monde rempli de détritus Crédit : capture d'écran YouTube

Thor va se retrouver sur cette planète qui ressemble à une décharge gigantesque avant d'entrer dans l'arène. Les vaisseaux qu'on aperçoit rappellent ceux de Star Wars, voire des Gardiens de la Galaxie. On a peu d’informations sur ce nouveau monde, si ce n'est qu'il doit être peuplé de brigands de la galaxie et de carcasses de vaisseaux car la planète est entourée de trous noirs. C'est d'ailleurs là que la guerrière Valkyrie va enlever Thor pour l'emmener au Grand maître.

5. Coucou Loki !

Loki est de retour Crédit : capture d'écran YouTube

Le demi-frère de Thor est toujours là quand la situation dérape. On l'aperçoit lorsqu'Asgard est attaquée par Hela. Reste à savoir s'il est dans le même camp que la déesse. Selon les supposées fuites du synopsis, c'est Loki qui aurait permis à Hela d'arriver à Asgard, avant de réaliser l"erreur qu'il a commise et de demander de l'aide à Thor pour retrouver leur père Odin. Ce dernier devrait être sur Terre et c'est Doctor Strange qui viendra leur prêter main forte.

6. Heimdall ne protège plus le Bifröst

Heimdall Crédit : capture d'écran YouTube

Le protecteur du Bifröst, le pont qui sépare Asgard des autres mondes, se lance dans la bataille. On le reconnaît avec ses pupilles dorées (qui devraient avoir un lien avec une Pierre de l'Infini), qui lui permettent de voir "toutes les âmes des 9 royaumes", comme il le confie dans Thor 2. S'il est au combat, c'est probablement parce que la situation est urgente et que les Asgardiens ont besoin d'aide. Et on remarque qu'il n'a plus l'armure dorée comme le voulait son ancien rôle ...

7. Voici Skurge, un nouveau super-vilain

Skurge est incarné par Karl Urban Crédit : capture d'écran YouTube

Skurge est l'un des nouveaux méchants de l'aventure. Il serait à priori l'un des gardes du corps de la déesse Héla et vu son entrain à mitrailler, il y a de fortes chances pour qu'il soit un tueur redoutable. On attend de voir sa hache, qui est son arme principale dans les bandes dessinées. On ne sait pas encore si son destin sera le même que dans les comics : il se sacrifie pour que Thor se sauve du Niflheim, où résident les âmes des morts de la maladie et de la vieillesse.

8. Hulk est le roi de l'arène des gladiateurs

Hulk est devenu un gladiateur comme dans le comics "Planète Hulk" Crédit : capture d'écran YouTube

Le réalisateur Taika Waititi l'avait annoncé, Thor : Ragnarok allait être adapté du comics Planète Hulk. Celui où Hulk est forcé d'être un gladiateur sur la planète de Sakaar pour le plaisir du Grand maître. La bande-annonce ne nous dit pas vraiment comment notre héros se retrouve sur cette planète, mais on peut supposer qu'il a été capturé peu de temps après Avengers : L'Ère d'Ultron, où il se sacrifie pour permettre aux Avengers d'achever Ultron. Il n'empêche qu'il n'a pas l'air de se rappeler qui est Thor en arrivant dans l'arène, à moins que ce ne soit une stratégie pour leur permettre de s'échapper.