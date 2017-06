On retrouvera le professeur X, Magneto et Mystique dans "Dark Phoenix"

publié le 19/06/2017 à 16:30

Les mutants sont de retour sur grand écran. Alors que le film X-men Dark Phoenix, centré sur le personnage de la télépathe Jean Grey, est en préparation, le casting a enfin été en partie dévoilé par le site Deadline, mettant fin à de nombreuses rumeurs et comblant de nombreuses attentes. Les studios ont annoncé un retour en masse des acteurs emblématiques de la nouvelle saga à succès : James MacAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence seront tous de la partie, retrouvant leurs rôles de professeur Charles Xavier, Magneto et Mystique.



James McAvoy a confirmé son retour sous les traits du professeur Xavier d'une façon très originale. L'acteur britannique a filmé une tondeuse sur son compte Instagram, signalant qu'il allait bientôt redevenir chauve. En commentaire, il a ajouté : "Il est de retour" avec le hashtag du film. La présence au casting de Jennifer Lawrence est quant à elle plus inattendue, la comédienne ayant déclaré en décembre dernier être peu enthousiaste à l'idée de retrouver son rôle de mutante polymorphe.

He approaches. #charlesxavier #xmen #darkpheonix Une publication partagée par James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) le 17 Juin 2017 à 4h56 PDT

Jessica Chastain en négociation

D'autres mutants bien connus des amateurs des comics reviendront dans ce quatrième film dérivé de l'univers X-Men. Les acteurs Nicolas Hoult (le Fauve), Tye Sheridan (Cyclope) et Kodi Smith-Mc Phee (Diablo) seront également de retour aux côtés de Sophie Turner, qui incarne Jean Grey, héroïne de ce nouveau long-métrage.

Deadline a également donné des précisions sur les différentes rumeurs qui ont enflé autour du film ces dernières semaines : Jessica Chastain serait bien en discussion pour rejoindre le casting, afin d'incarner la méchante l'impératrice Lilandra, qui souhaite exécuter Dark Phoenix. La présence de l'actrice américaine devrait bientôt être confirmé, le film devant sortir sur les écrans français le 31 octobre 2018.