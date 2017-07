publié le 13/07/2017 à 11:41

Black Panther se dévoile un peu plus. À quelques mois de la sortie du film, prévue en février 2018, les studios Marvel ont accepté de publier plusieurs photos du tournage dans le magazine américain Entertainment Weekly. Si elles n'apprennent pas grand chose, elles donnent un aperçu des différents membres du casting sous les traits de leur personnage.



L'intrigue de Black Panther est centré sur T'Challa, un jeune homme qui devient roi du Wakanda après l'assassinat de son père et qui doit faire face à de nombreux challenges. Interprété par Chadwick Boseman, il donnait un aperçu de ses capacités dans la première bande annonce du film. Sur ces photos, on peut le voir évoluer au sein de son royaume et se battre avec son ennemi Erik Kimmonger, interprété par Michael B. Jordan.

Les clichés donnent un premier aperçu du royaume de Wakanda, où se déroule une partie importante de l'intrigue. Mais certaines scènes ont été tournées ailleurs comme le montre une des photos : on peut voir T'Challa, Nakia et Okoye dans un casino de Corée du Sud. Ulysses Klauye et Everett Ross, introduit dans Captain America : Civil War, est aussi de la partie dans Black Panther. Un premier aperçu qui donne envie d'en savoir plus.