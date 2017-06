publié le 26/06/2017 à 18:55

Après une première saison très réussie et pleine de promesses, la série Westworld s'apprête à revenir en force. Lors d'un entretien au site du magazine américain Variety, Jonathan Nolan, le showrunner, a donné plusieurs détails sur la prochaine salve d'épisodes prévue pour 2018, et déjà très attendue par les fans.



Tout d'abord, la chronologie de cette fiction entre western et science-fiction au casting de choix (Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood) devrait être moins complexe. D'autres parcs à thème sont également à prévoir. Mais ce n'est pas tout : Jonathan Nolan vient d'en dire plus sur la suite de Westworld, et son intrigue toujours secrète.

"C’est une saison ambitieuse. On a toujours su que nous voulions que l’intrigue monte en intensité dramatique, et cela implique que le rythme de production devienne aussi plus intense. Nous avons une équipe de scénaristes et de réalisateurs géniale et talentueuse qui revient et se prépare pour une deuxième saison qui, je pense et j’espère, sera deux fois plus ambitieuse que la première", a commenté le showrunner dans Variety.



Il faudra encore attendre de longs mois avant de découvrir la saison 2 de Westworld, diffusée sur HBO aux États-Unis et en France sur OCS. Elle fait partie des grands succès de 2016 sur le petit écran.