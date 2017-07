publié le 18/07/2017 à 12:04

C'est un tournage de saison qui s'annonce difficile pour The Walking Dead. Trois jours après le décès du cascadeur professionnel John Bernecker, la chaîne américaine AMC, qui diffuse la série, a annoncé que le tournage a repris le lundi 17 juillet. L'information a été relayée par le média Variety avec un communiqué d'AMC : "Nos cœurs et nos prières sont avec la famille, les amis et les collègues de John pendant cette épreuve extrêmement difficile".



Scott Gimple, le showrunner de la série, a lui aussi tenu à s'exprimer : "Le travail de John sur The Walking Dead et des dizaines d'autres films et séries continuera à divertir et réjouir le public pour des générations. Nous sommes très reconnaissants pour son travail et transmettons nos condoléances, notre amour et nos prières à la famille et aux amis de John".

De nombreuses stars de la série, dont Norman Reedus (Daryl) et Jeffrey Dean Morgan (Negan) ont également rendu hommage au cascadeur, décédé après une chute d'environ sept mètres.

¿¿ love and prayers to Johns family and friends today. You will be missed. https://t.co/gTtkpRi22m — norman reedus (@wwwbigbaldhead) 14 juillet 2017

La saison 8 de The Walking Dead est attendue à l'automne prochaine aux États-Unis et dès le lendemain de la diffusion du premier épisode sur OCS Choc. AMC n'a pas indiqué si la date aurait du retard après cet accident.