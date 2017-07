Rick et ses compagnons dans "The walking Dead"

publié le 13/07/2017 à 11:51

La guerre se prépare, et des alliances se nouent. Après une saison 7 éprouvante pour les fans (et les personnages), The Walking Dead se remet en chantier et prépare la prochaine saison. À cette occasion, le magazine américain Entertainment Weekly a dévoilé la première image officielle de la nouvelle saison montrant deux membres historiques du groupe mené par Rick Grimes.



Celle-ci reste relativement énigmatique et en révèle peu sur l'intrigue à venir. Mais les fans seront tout de même ravis : leurs personnages chouchous, Daryl et Carol, sont réunis sur cette photo, assis sur une moto, prêts à en découdre.

Cette image inédite promet davantage de réunions entre les différents personnages de la série, et surtout de nouvelles alliances pour vaincre l'impitoyable Negan. Ce qui semble sûr, c'est qu'une véritable guerre devrait débuter, dès le premier épisode de la nouvelle saison.



Daryl et Carol sont réunis sur la première photo de la saison 8 Crédit : Gene Page / AMC

De nouvelles alliances

En plus de la photo, Entertainment Weekly a eu droit à des confessions de la part du showrunner Scott M. Gimple, annonçant que d'autres alliances verraient le jour dans la saison 8 : "Le final de la saison 7 était top, parce qu'on a vu tous les personnages interagir comme un seul homme, à Alexandria. C'était passionnant de voir toutes ces alliances [...] La saison 8 continuera dans cette voie, mais un million de fois plus encore".



La date de diffusion n'étant pas encore annoncée, la nouvelle saison de The Walking Dead est attendue avec impatience pour l'automne prochain.