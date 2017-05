publié le 04/05/2017 à 14:43

Elle a redonné aux années 1980 toute leur splendeur. Elle s'est démarquée des autres productions par son esthétisme vintage, ses personnages attendrissants, ses acteurs épatants et surtout son intrigue stressante. Stranger Things est l'une des séries événement de l'année 2016, sortie en juillet dernier, avec une Winona Ryder qui retrouve toute sa gloire, entourée de gamins devenus de véritables stars planétaires.



Avec sa bande de gosses prêts à tout pour sauver l'un des leurs et protéger leur nouvelle alliée aux pouvoirs surnaturels, la production Netflix a fait de nombreux adeptes qui trépignent désormais pour connaître la suite des aventures. Et justement, les acteurs ont dévoilé quelques informations supplémentaires sur la deuxième saison, prévue pour le 31 octobre, soit pile pour Halloween.

Une saison plus effrayante que la première

Et ça tombe bien puisque d'après Finn Wolfhard, mieux connu sous le nom de son personnage Mike, qui s'est confié à People, "la série sera plus horrifique (...) Je pense que cette saison sera beaucoup plus sombre. Je pense qu’elle plaira plus que la première." Elle se déroulera, dans l'histoire, un an après le retour de Will du monde à l'envers. Mais le jeune garçon ne sera pas comme avant, marqué par son passage dans le sinistre univers du Démogorgon.

Le personnage de Will traîne des séquelles

Il traînera des séquelles comme le montraient déjà les premières images des futurs épisodes dévoilées en février dernier. Gaten Matarazzo, qui interprète Dustin, confirme cette théorie : "Ce qu’il y a de bien avec cette saison, c’est qu’on va voir comment les personnages vont surmonter ce qui est arrivé. Je pense qu’ils sont tous marqués psychologiquement. Ils se sentent seuls parce que leur meilleur ami est de retour mais il n’agit plus comme tel. Il a changé".

Eleven sera de retour

Alors qu'elle disparaissait dans une ultime explosion à la fin de la première saison, Eleven devrait faire son retour à l'automne. Millie Bobby Brow, qui incarne le personnage, est confirmée pour la suite. Plusieurs théories imaginent alors comment elle pourrait revenir. Est-elle, à son tour, coincée dans le monde à l'envers ? Se cache-t-elle dans la forêt ? Ou serait-elle, elle-même, un monstre à combattre ?

De nouveaux personnages débarquent

Si les anciens personnages reviennent, leur quotidien sera aussi troublé par l'arrivée de nouveaux interlocuteurs, comme Sean Astin qui sera Bob, nouvel amant de Joyce (Winona Ryder). Un choix qui n'est pas anodin pour cette série qui rend hommage à la culture des années 1980, notamment au film Les Goonies, dans lequel l'acteur avait déjà le rôle de Mickey, le chef de la bande. Dacre Montgomery fera aussi son entrée dans la peau de Billy, le grand frère d'une autre nouvelle venue : Max, interprétée par Sadie Sink. Elle devrait faire tourner la tête des jeunes garçons, de plus en plus proches de l'adolescence.

Un personnage obtiendra réparation

Dès août dernier, alors qu'une deuxième saison n'était pas confirmée, les frères Duffer, créateurs de la série, livraient déjà quelques pistes. Notamment celle de rendre justice à l'un des personnages quelque peu mal traité dans la première saison : Barb. "Barb ne sera pas oubliée", a annoncé Matt Duffer dans une interview à Variety. "Nous allons faire en sorte de rendre justice à Barb."

Des airs d'"Indiana Jones" ?

Quant à l'atmosphère, les créateurs promettent de s'inspirer de l'univers d'Indiana Jones pour les nouvelles aventures de Dustin, Will, Mike, Lucas et Eleven. Dans une interview pour IGN, Matt Duffer a confié son admiration pour les films de 1984, et particulièrement pour Indiana Jones : "C'était une p***** d'excellente année". Aussi pour S.O.S Fantômes, qui devrait d'ailleurs avoir sa petite référence avec des costumes de Halloween.