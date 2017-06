publié le 19/06/2017 à 15:55

Ryan Reynolds alias Deadpool ne manque pas d'humour. L'interprète de l'anti-héros Marvel a publié une photo annonçant le début du tournage de Deadpool 2. Dans sa combinaison rouge et noir, l'acteur poste allongé devant le Hatley Castle (Canada), le manoir des X-Men dans les précédents films de Bryan Singer consacrés aux mutants. Deadpool n'a pas manqué de tacler l'un des élèves du Professeur Xavier : "Je suis passé par le Manoir X-Men. Faites attention aux bombes lâchées par Le Fauve avant de faire une sieste".



Ce n'est pas la première fois que Deadpool se moque des X-Men. Dans son premier film il a taclé la saga en pleine réinvention en déclarant qu'il était complètement perdu dans la chronologie des épisodes. En effet, depuis X-Men : Days of Future Past, le public a pu découvrir la jeunesse de ses mutants préférés comme le Professeur X (James McAvoy), Mystique (Jennifer Lawrence) et Magneto (Michael Fassbender).

Dropped by X-Mansion. Looked closely for Beast's lawn bombs before taking well deserved nap. A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Jun 17, 2017 at 12:41pm PDT

Deadpool 2 est prévu le 1er juin 2018. Il mettra en scène bien évidemment Deadpool aux côtés de Cable (Josh Brolin) son ami-ennemi des comics, mais aussi de la mutante Domino (Zazie Beetz), alliée de Cable, redoutable tireuse d'élite. Ce trio partagera aussi l'affiche avec la mutante boudeuse, mais "badass" Negasonic Teenage Warhead, vue dans Deadpool.