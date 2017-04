Qui est Wonder Woman, la seule femme de la Justice League ?

publié le 23/04/2017 à 10:12

75 ans et toujours pas une ride. Wonder Woman est la super héroïne la plus célèbre de DC Comics et elle arrive bientôt sur grand écran. Le film éponyme sortira dans les salles obscures françaises le 7 juin prochain et mettra enfin à l'honneur l'amazone aux pouvoirs surnaturels. Si son bustier doré et son micro-short à étoiles sont connus de tous, son histoire l'est un peu moins.



La série télévisée avec Lynda Carter a popularisé Wonder Woman auprès du grand public à la fin des années 1970 mais elle a été un peu oubliée depuis. Si elle apparaît dans quelques dessins animés des années 2000, elle est toujours présente en tant que membre de la Justice League. Mais Wonder Woman va enfin avoir droit à son propre film, puisque le long-métrage de Patty Jenkins se concentrera sur l'histoire de Diana Prince et sa naissance en tant que super-héroïne.

1. La première super héroïne

Le personnage de Wonder Woman a été créé en décembre 1941 par William Moulton Marston, sous le pseudonyme de Charles Moulton. Voulant s'éloigner des personnages masculins qui peuplaient les comics, son créateur cherchait à parler aux petites filles avec un personnage féminin. Marston aimait d'ailleurs expliquer que Wonder Woman est une forme de "propagande pour donner un nouveau rôle aux femmes qui, j'en suis persuadé, doivent gouverner le monde".

Wonder Woman a été créée en 1941 Crédit : Flickr

À l'origine, Wonder Woman est la princesse Diana Prince, fille de la reine Hippolyte, qui règne sur la tribu d'Amazones réfugiées sur l'île de Themyscira après leur défaite contre Hercule. Notre super héroïne apparaît pour la première fois dans le numéro 8 de All Star Comics, dans lequel le pilote de l'armée américaine Steve Trevor s'écrase sur l'île de Themyscira avec son avion. Diana Prince le recueille, lui fait quitter l'île à bord de son avion invisible et l'accompagne aux Etats-Unis. Devenue secrétaire de Steve Trévor, la future Wonder Woman a pour mission de combattre le crime aux États-Unis, que les comics présentent comme "la dernière citadelle de la démocratie".

2. Une multitude de pouvoirs

Wonder Woman est sans doute l'une des héroïnes les plus puissantes de la Justice League. En plus d'avoir hérité d'accessoires magiques, des bracelets qui repoussent les balles et un lasso de la vérité indestructible, elle a une résistance à toute épreuve. Diana Prince résiste au feu, au contrôle mental et à la magie, elle est capable de télépathie animale, elle sait voler, survivre dans l'espace et a une force surhumaine, qui lui vient de Déméter, la déesse de l'agriculture et de la fertilité.



En plus de ses grandes capacités physiques, c'est aussi une femme très intelligente, qui parle plusieurs langues. De la déesse Athéna, elle a obtenu une grande sagesse et la maîtrise de nombreux arts et métiers. Elle tient sa beauté et sa générosité (on dit d'elle qu'elle a un grand cœur) de la déesse Aphrodite. Marston en a fait l'archétype de la femme parfaite dans ses comics.

3. Une présence rare sur les écrans

Si Wonder Woman est aussi célèbre que les autres stars de DC Comics que sont Batman et Superman, elle n'a jamais connu la même démocratisation que ses deux acolytes. L'adaptation la plus populaire est celle de la série télévisée The New Adventures of Wonder Woman, dans laquelle Diana Prince est interprétée par Lynda Carter. Malgré un important succès entre 1976 et 1979, la série s'arrête après 60 épisodes. Il faudra attendre 2001 et le dessin animé La Ligue des justiciers pour la retrouver sur le petit écran.

Lynda Carter a prêté ses traits à Wonder Woman dans la série "The New Adventures of Wonder Woman" Crédit : D.R

Au cinéma, un projet de film sur ses aventures est en projet chez Warner Bros depuis 2005. Après deux ans à travailler sur le long-métrage, le réalisateur Joss Whedon annonce en 2007 qu'il abandonne le projet, faute d'un accord sur le scénario entre Warner Bros et pour lui. Repoussé en 2009, le film ne fait plus parler de lui et est sans cesse retardé, jusqu'en décembre 2013, quand Gal Gadot est choisie pour incarner Wonder Woman. Après 12 ans de gestation, Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, sortira sur les écrans le 7 juin 2017.