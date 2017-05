publié le 07/05/2017 à 16:55

Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? L'identité du successeur de François Hollande sera révélée, comme le veut la tradition, à 20 heures. Les deux candidats ont voté dans la matinée, à Hénin-Beaumont pour Marine Le Pen et au Touquet pour Emmanuel Macron. Ils ont ensuite rejoint leurs QG respectifs, à Paris, pour attendre, avec leurs soutiens et leurs proches, le choix des électeurs français. La soirée est à suivre en direct sur RTL et sur RTL.fr.



Selon les derniers chiffres relatifs à la participation, 63,5% des électeurs français s'étaient déplacés aux urnes ce dimanche 7 mai à 17 heures, pour le second tour d'une campagne présidentielle inédite à bien des égards. Au final, le taux d’abstention sera vraisemblablement en hausse par rapport au scrutin organisé il y a deux semaines, selon une estimation Kantar Sofres-Onepoint pour RTL. Les derniers citoyens souhaitant voter peuvent le faire jusqu'à 19 heures dans la plupart des communes de France, ou jusqu'à 20 heures dans les grandes villes.

Ce taux de participation traduit un enthousiasme modéré pour une élection qui, notamment dès le premier tour, a créé la division chez certains indécis, en particulier chez les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Durant l'entre-deux-tours, nombreux sont ceux qui ont fait savoir leur intention de ne pas se rendre aux urnes, faisant prédire un taux d'abstention exceptionnellement haut pour le dénouement du scrutin.

Suivez les résultats en direct

17h53 - Petit incident à Agen, où un assesseur lié au Front national a été expulsé d'un bureau de vote. Selon le journal Sud-Ouest, cet homme assurait que les bulletins qui présentaient des points noirs, en papier recyclé "n'étaient pas valables". Il a alors dénonce une élection "truquée" avant de prendre en photo la liste d'émargement, ce qui est formellement interdit.

17h41 - Le taux d'abstention au second tour devrait s'élever à 26%, selon une estimation Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro. Ce pourcentage est en hausse par rapport au premier tour (22,23%) qui s'est déroulé le 23 avril. En 2012, l'abstention avait atteint 19,62% au second tour.



17h39 - La justice enquête sur le piratage de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Le parquet de Paris a ouvert une enquête vendredi soir, à la suite de la diffusion sur Internet de milliers de documents internes de l'entourage du candidat, selon une source proche du dossier citée par l'AFP. L'enquête, ouverte pour "accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données" et "atteinte au secret des correspondances", a été confiée à la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information (Befti).



17h30 - À l'étranger, les Français ont encore dû faire la queue pour voter. Que ce soit à Montréal, Londres, Tokyo ou Bruxelles, les Français de l'étranger se sont une nouvelle fois largement mobilisés pour prendre part au second tour. Découvrez ci-dessous notre diaporama.

16h55 - Les derniers chiffres de la participation, annoncés à 17 heures, font état de 63,5% de votants, tandis que les bureaux de vote ferment à 19 heures, voire 20 heures à Paris, dans les grandes villes de France et dans les communes ayant obtenu une dérogation à cet effet. Ce chiffre de % est en baisse par rapport au premier tour.