Le mouvement "En Marche !" et l'abstention seront-ils les grands gagnants des élections législatives ? C'est en tout cas ce que prévoit un sondage Kantar-Sofres onepoint, réalisé pour LCI, Le Figaro et RTL et dont les résultats viennent d'être révélés ce dimanche 7 mai, jour des résultats à l'élection présidentielle.





Cette simulation a été réalisée avant que ne soient connus les résultats du second tour de l’élection présidentielle. Les personnes interrogées ont dû répondre, entre les 4 et 5 mai derniers, en se plaçant dans l’hypothèse d’une victoire d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, candidate soutenue par le Front national. Les votes des sondés ont été recueillis sur l’étiquette politique des candidats possibles, et non sur le nom, dans l’hypothèse où chaque force politique était représentée dans toutes les circonscriptions.

"En Marche !" en tête, suivi des Républicains et du Front national

Selon les résultats du sondage, Emmanuel Macron pourrait obtenir la première place du scrutin, 24% des personnes interrogées ayant exprimé le souhait de voter pour "un candidat de la majorité présidentielle" les dimanches 11 et 18 juin prochains.

Viennent ensuite le parti des Républicains et celui du Front national avec respectivement 22 et 21% des suffrages exprimés. Le trio de tête est suivi par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon (15%), le Parti socialiste (9% des voix), Europe Ecologie - Les verts (3,5%), Debout la France (2,5%), l'extrême gauche (2%) et, enfin, le Parti communiste (1%).



46% des répondants ne sont pas certains d’aller voter ou n’ont pas exprimé de choix, laissant à nouveau présager un fort taux d'abstention.



Ce sondage KANTAR Sofres - onepoint pour LCI, Le Figaro et RTL, a été réalisé selon la méthode des quotas et stratification par région et catégorie d’agglomération, sur un échantillon de 1507 personnes inscrites sur les listes électorales représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.