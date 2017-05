publié le 07/05/2017 à 17:30

Un assesseur expulsé de force dans un bureau de vote... Ce dimanche à Agen, dans un bureau de vote du quartier de Montanou, cet assesseur Front national a dénoncé une élection qu'il jugeait "truquée". Selon le journal Sud-Ouest, cet homme assurait que les bulletins qui présentaient des points noirs, en papier recyclé "n'étaient pas valables". Par ailleurs, il a pris en photo la liste d'émargement, ce qui est formellement interdit.



Certains membres du bureau de vote lui auraient alors fait une réflexion et le ton serait ensuite monté au point de faire appel à la police. L'assesseur frontiste a opposé une résistance physique face aux policiers et ces derniers ont donc dû employer la force pour l'expulser du bureau de vote. Menotté, il a été conduit au poste de police afin d'y être entendu. Il a été relâché et convoqué ultérieurement pour peut-être lui signifier des poursuites judiciaires.

