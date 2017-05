publié le 07/05/2017 à 20:00

Emmanuel Macron a réussi son pari. À peine un an après avoir créé son mouvement "En marche !", les Français l'ont choisi pour devenir leur président de la République. 65,5% d'entre eux lui ont confié leur suffrage, selon les premières estimations de Kantar Sofres-OnePoint, faisant de l'ancien ministre de l'Économie le plus jeune locataire de l'Élysée, à seulement 39 ans. Il succède à François Hollande, dont il fut le conseiller puis le ministre pendant deux ans.



Après être arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, avec 24,01% des suffrages exprimés, Emmanuel Macron affrontait Marine Le Pen au second tour. La candidate du Front national a pour sa part recueilli 34,5% des voix. Malgré cet échec, c'est le meilleur score jamais enregistré par le Front national à une élection présidentielle. En 2002, son père Jean-Marie Le Pen avait récolté 17,79% des voix face à Jacques Chirac (82,21 %) au second tour de l'élection présidentielle.



À la mi-journée, la participation atteignait 28,23%, quasi-stable par rapport au premier tour mais en légère baisse par rapport au second tour de 2012. Le chiffre de la participation à 17 heures a cependant lui nettement baissé par rapport à celui du premier tour, s'établissant à 65,30%, contre 69,42% à la même heure le 23 avril dernier.



Cette forte abstention n'aura pas eu raison d'Emmanuel Macron, qui devient donc le 25ème président de la République française et le 8ème président de la cinquième République.



> Découvrez la carte des résultats région par région

>> Suivez la soirée électorale en direct sur RTL et RTL.fr.