publié le 06/04/2017 à 17:09

L'élection présidentielle 2017 est inédite à bien des égards. D'abord parce qu'aucun représentant du pouvoir sortant ne se représentera face aux Français. Après plusieurs mois d'incertitude et de suspense, François Hollande a finalement décidé qu'il ne briguerait pas un deuxième mandat. Manuel Valls, qui avait démissionné de son poste de premier ministre pour se présenter à la primaire de la gauche, a été éliminé de la course au profit de Benoît Hamon. À droite, François Fillon a également créé la surprise en remportant la primaire de la droite face à Alain Juppé, après avoir écarté dès le premier tour l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy.



Forte de ces rebondissements, la campagne s'est lancée dans un contexte particulier, après un quinquennat particulièrement mouvementé. D'abord parce qu'il a été marqué une certaine agitation au niveau du gouvernement, de l'éviction de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale aux départs des frondeurs (Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Aurelie Filippetti) en passant par de nombreuses contestations (mariage pour tous, écotaxe, loi Travail...).

Début janvier, alors que tous les candidats étaient désignés et prêts à s'affronter programme contre programme, Le Canard Enchaîné a publié des informations qui ont fait l'effet d'une bombe : des soupçons d'emplois fictifs pèseraient sur des proches de François Fillon. Ces révélations occupent la première place dans les débats depuis, et le candidat de la droite a été mis en examen dans cette affaire.

11 candidats en lice

42.000 élus se sont vus adressés des formulaires de parrainages dès le 25 février. Une fois leur signature apposée, les documents ont du être retournés au Conseil constitutionnel uniquement par voie postale. Auparavant, seuls 500 parrainages tirés au sort pour chaque candidat étaient publiés à l'issue de la période des parrainages. Grande nouveauté cette année, tous les parrainages validés ont été publiés en continu. Le mardi et le vendredi après-midi, la liste était actualisée et diffusée sur le site de l'institution.





C'est François Fillon qui le premier a recueilli ses 500 signatures. Dès le premier décompte du Conseil constitutionnel le 1er mars, le candidat de la droite avait déjà été parrainé par 738 élus. Le 7 mars, quatre candidats l'ont rejoint sur la ligne de départ de la présidentielle : Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, tout comme Emmanuel Macron.



Le 10 mars, Marine Le Pen est officiellement entrée dans la course et François Asselineau s'est imposé comme le candidat surprise. Jean-Luc Mélenchon s'est lui ajouté à la liste le 14 mars. Jacques Cheminade, Jean Lassalle et Philippe Poutou ont fermé la marche au dernier moment.

Comment voter par procuration

Une procuration peut se faire gratuitement tout au long de l'année. Il est conseillé de la faire le plus tôt possible avant le scrutin pour éviter la forte affluence. Une procuration peut être établie soit pour un scrutin déterminé, soit pour une durée donnée qui est limitée à un an. Le mandant doit se présenter personnellement et être muni d'un justificatif d'identité et du formulaire de vote par procuration. Si vous n'avez pas ce dernier (disponible en ligne), l'administration peut vous le fournir.



L'électeur absent est appelé le "mandant". La personne qui vote à sa place est appelée le "mandataire". "Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement", peut-on lire sur le site du gouvernement. Pour établir une procuration le mandant doit se rendre : au tribunal d'instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Les citoyens résidant à l'étranger doivent se rendre au consulat ou à l'ambassade de France.



La présence du mandataire n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration. Le jour du scrutin, le mandataire se présente, muni de sa propre pièce d'identité. Même s'il a établi une procuration, le mandant peut voter personnellement si son mandataire ne l'a pas encore fait à sa place.