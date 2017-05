publié le 07/05/2017 à 19:00

Qui sera élu président de la République à l'issue du second tour de l'élection présidentielle 2017 ? 47 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes dimanche 7 mai pour choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les premiers résultats seront communiqués à 20 heures (dans la carte ci-dessous).



Au premier tour, Emmanuel Macron ("En Marche !") était arrivé en tête des intentions de vote en récoltant 24,01% des suffrages exprimés. Marine Le Pen (Front national) s'était placée en deuxième position avec 21,3%. Sur la troisième marche du podium (20,01%), François Fillon (Les Républicains), qui avait gagné largement la primaire de la droite et du centre, n'était pas parvenu à se qualifier pour le second tour, acculé par les affaires portant sur des soupçons d'emplois fictifs concernant ses proches.

Jean-Luc Mélenchon ("La France insoumise") avait créé la surprise en se plaçant quatrième (19,58%), siphonnant les voix du candidat vainqueur de la primaire dite de "la Belle alliance populaire", Benoit Hamon (Parti socialiste). Ce dernier a réalisé un score historiquement bas pour un candidat socialiste (6,36%).

Découvrez les résultats du second tour :