publié le 07/05/2017 à 21:30

"À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'attribuer votre confiance." Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce 7 mai au soir, une heure après son élection à la présidence de la République, dans un discours à la fois sobre et solennel qui mettait l'accent sur le rassemblement et l'Europe. "Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps", a-t-il amorcé.



"Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certain à des votes extrêmes. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes que certains d'entre vous ont exprimés", a poursuivi Emmanuel Macron, mettant l'accent sur "la moralisation de notre vie publique" qu'il érige en "socle" de sa présidence.

Europe, écologie, lutte contre le terrorisme : un vaste projet

Emmanuel Macron s'est adressé à "des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières" dans un discours qui mettait l'accent sur la nécessité d'un rassemblement. "Nous sommes les héritiers d'une grande histoire (…) cette histoire et ce message nous devons les transmettre d'abord à nos enfants (…), il faut les porter vers l'avenir et leur apporter une sève nouvelle", a déclaré le nouveau président de la République avant de revenir sur les grandes lignes de son projet.

"Je défendrai l'Europe, la communauté de destins que se sont donné les peuples de notre continent", a répété le nouveau chef de l'État. "Paix internationale", "lutte contre le réchauffement climatique", "lutte contre le terrorisme" en France et à l'international... "Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir", promet Emmanuel Macron dans un discours sobre et d'une gravité surprenante pour un premier discours présidentiel.

"Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle, j'agirai avec détermination et dans le respect de chacun", a déclaré Emmanuel Macron avant de saluer le président sorant, François Hollande. "À compter de ce soir, et pour les 5 années qui viennent", le huitième chef de l'État de la Ve République promet de présider "avec humilité, avec dévouement, avec détermination".