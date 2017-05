publié le 07/05/2017 à 16:38

Que vont faire les candidats à l'issue de cette journée ? Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont voté à quatre minutes d'écart ce dimanche matin : la première à 11h00 à Hénin-Beaumont et le second à 11h05 au Touquet. Ensuite, direction Paris, où les deux candidats attendront patiemment l'annonce des résultats à 20 heures.



Contrairement au premier tour où elle avait fêté les résultats dans son QG à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a prévu ce dimanche soir de rejoindre son équipe de campagne au Chalet du Lac, tout près du bois de Vincennes dans le XIIe arrondissement de Paris. Un lieu qui comprend un restaurant, un salon, une véranda et qui est surtout réputé pour ses thés dansants.

Quant à Emmanuel Macron, c'est dans le Ier arrondissement, sur l'esplanade du Louvre, entre la Pyramide et le jardin des Tuileries qu'il a prévu de se rendre, une fois les résultats connus. Le champ de Mars avait tout d'abord été envisagé par le leader d'"En Marche", mais la mairie de Paris n'avait pas donné son autorisation, craignant que les pelouses ne soient abîmées.



Alors que l'esplanade du Louvre peut recevoir jusqu'à 10.000 personnes, le Chalet du Lac lui, ne peut contenir que 1.400 invités, mais le camp frontiste a fait savoir qu'en cas de victoire, la soirée pourrait s'étendre dans le bois de Vincennes. Pour cette soirée, le ministère de l'Intérieur a prévu un dispositif équivalent à celui utilisé pour les fans-zones de l'Euro 2016. Ainsi 12.000 policiers et militaires ont été mobilisés à Paris pour assurer la sécurité de cette journée.

Il se prépare manifestement quelque chose au @MuseeLouvre pour ce soir pic.twitter.com/iBvWgKGhag — Jakubyszyn Christoph (@chrisjaku) 7 mai 2017

Pour retrouver tous les scores du second tour de l'élection présidentielle 2017, rendez-vous dès 20 heures dimanche sur notre moteur de résultats.