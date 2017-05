Élection présidentielle 2017 : le taux d'abstention au second tour s'élève à 26%

publié le 07/05/2017 à 17:40

Plus de 12 millions d'électeurs français ne se seraient pas rendus aux urnes pour le second tour de la présidentielle 2017. L'abstention atteindrait 26% pour le second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche 7 mai, selon notre sondage Kantar-Sofres Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro. Ce taux est nettement plus élevé qu'au premier tour du scrutin, le 23 avril, pour lequel l'abstention s'élevait à 22,23%. Il est également largement supérieur au chiffre de l'abstention au second tour de la présidentielle de 2012 qui était en-deçà des 20% (19,65%).



Le dernier chiffre connu de la participation au second tour de la présidentielle, 65,3%, a été révélé à 17 heures ce 7 mai. Il est inférieur à celui du premier tour à la même heure (69,42%), mais aussi à ceux de 2012 (71,96%) et de 2007 (75,11%) à la même heure.

Les chiffres de l'abstention et de la participation révélés ce 7 mai en début de soirée ne sont pas définitifs et sont bien entendu amenés à évoluer à la hausse ou à la baisse au cours des prochaines heures. Ils traduisent toutefois un enthousiasme modéré pour une élection synonyme d'indécision chez de nombreux électeurs, en particulier chez les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon.