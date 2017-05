Présidentielle 2017 : "La tâche est immense", répète Macron dans son discours du Louvre

publié le 07/05/2017 à 23:06

"Ce soir vous l'avez emporté, la France l'a emporté !" Emmanuel Macron a pris la parole peu avant 23 heures ce dimanche 7 mai au Louvre, trois heures à peine après son élection à la présidence de la République. "Tout le monde nous disait que c'était impossible mais ils ne connaissaient pas la France", a amorcé celui qui devient le plus jeune chef de l'État de l'histoire de la Vème République. Après avoir insisté sur la nécessité d'un rassemblement lors d'un premier discours prononcé à son QG une heure à peine après l'annonce des résultats, Emmanuel Macron a livré au Louvre un discours de lucidité sur l'"immensité" de la "tâche" qui l'attend au cours de son mandat.



"La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. (...) Cette tâche qui nous attend est immense, a martelé le président élu tout au long de son discours. Elle imposera de continuer à être audacieux. Vous avez choisi l'audace et cette audace nous la poursuivrons (…) parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau la France nous étonne (…) et c'est cela que nous ferons", a-t-il déclaré, en citant les "associations, dirigeants, syndicats, salariés, fonctionnaires, commerçants, agriculteurs, étudiants, retraités" et tous les Français qu'il invite au rassemblement.

Une volonté de rassembler face "à la peur, à la division, au mensonge"

"Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées, a salué Emmanuel Macron, faisant notamment référence aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour lui. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing", a affirmé le leader du mouvement "En Marche !". "Je sais nos désaccords et je les respecterai (…) je protégerai la République. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen (…). Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi", a poursuivi le président élu qui promet de faire en sorte que ces derniers "n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes". "Ce soir il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple français réuni", a-t-il résumé.