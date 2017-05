Marine Le Pen et Emmanuel Macron

publié le 07/05/2017 à 13:30

En France, embargo oblige : aucun sondage ni aucune estimation ne seront diffusées avant 20 heures ce dimanche 7 mai. Comme pour chaque élection, la loi impose aux médias tricolores et aux instituts de sondage d'attendre l'heure fatidique avant de diffuser les premières estimations de résultats. La raison ? Il faut attendre la fermeture du dernier bureau de vote afin de ne pas influencer les électeurs dans leur choix dans l'isoloir. Violer cette règle peut entraîner une amende allant jusqu'à 75.000 euros.



Les personnes impatientes pourront toutefois se rabattre sur les médias belges tels que le Soir, la RTBF, La Libre ou encore RTL en Belgique. N'étant pas soumis à la législation française, nos voisins n'ont ainsi aucune contrainte horaire. Face aux risques de fortes affluences sur les principaux sites belges et suisses, certains ont même anticipé. C'est le cas de Lalibre.be qui a par exemple annoncé avoir testé et renforcé ses serveurs pour éviter les surcharges avant le premier tour dimanche 23 avril.



Tout comme les médias belges, les réseaux sociaux sont également un immense vecteur de diffusions de premiers chiffres. #RadioLondres par exemple, devrait concentrer les publications d'internautes français et de médias étrangers qui donneront des estimations avant 20h. Mais attention : beaucoup d'internautes profitent de ce hashtag pour diffuser, sous couvert d'anonymat, pour propager de fausses informations.



Qui de Emmanuel Macron ou Marine Le Pen succédera à François Hollande et deviendra le/la huitième occupant(e) de l'Élysée de la Ve République ? Rendez vous sur notre moteur de résultats à partir de 20 heures.