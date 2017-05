publié le 07/05/2017 à 22:50

"Ni patrie ni patron", ont scandé de nombreux militants entre les deux tours de l'élection présidentielle 2017. Après la victoire d'Emmanuel Macron, dimanche 7 mai, face à Marine Le Pen, des manifestants sont redescendus dans les rues de France pour crier leur mécontentement.



Comme au soir du premier tour, le 23 avril dernier, l'extrême gauche s'est réunie à Paris, Strasbourg ou encore Nantes. Le hastash #NuitDesBarricades a été ressorti. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. À Paris, le climat a été tendu. Aux cris de "Tout le monde déteste la police", de jeunes hommes pour la plupart, vêtus de noir, cagoulés ou bas du visage dissimulé par des foulards, ont notamment jeté quelques projectiles.

Au moins l'un d'entre eux a été interpellé. Depuis, la situation s'est calmée selon des témoignages d'internautes. D'après une journaliste de 20 Minutes, une équipe de l'émission Quotidien aurait été prise à partie par des manifestants qui auraient cassé leur caméra.

Scénes d'affrontements à Paris entre manifestants et forces de l'ordre après la victoire d'E. #macron https://t.co/vATqq7s1tQ — Moritz Erb (@Moritz241987) 7 mai 2017

À Nantes, la tension semble quelques crans au-dessus. Alors qu'une manifestation anti-capitaliste a pris d'assaut les rues de la ville, les CRS ont éclaté le rassemblement en plusieurs groupes, relate Ouest France. Ils étaient 300 à défiler derrière une banderole "Soyons ingouvernables" avant que la situation ne se fige.

#Presidentielle2017 "Soyons ingouvernables", sur une banderole portée par des manifestants à Nantes, après l'annonce des résultats #AFP pic.twitter.com/X31mD3IxKQ — Agence France-Presse (@afpfr) 7 mai 2017

À Strasbourg, c'est entre manifestants d'extrême droite et militants d'extrême gauche que la situation s'est tendue. D'après les Dernières nouvelles d'Alsace, ces affrontements ont fait quelques blessés et 9 personnes auraient été interpellées.



Le soir du premier tour à Paris, une manifestation de plusieurs centaines de jeunes "antifascistes" contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait été émaillée d'échauffourées avec la police. Six policiers et trois manifestants avaient été légèrement blessés et 143 personnes interpellées.