publié le 07/05/2017 à 20:00

Le plafond de verre n'est toujours pas brisé. Marine Le Pen n'a pas réussi à réunir assez de suffrages pour devenir la prochaine présidente de la République face à Emmanuel Macron. D'après les premières estimations de Kantar Sofres-OnePoint, la candidate du Front national obtient 34,5% des voix, dimanche 7 mai 2017.



Au premier tour, elle avait enregistré 21,43% des voix des électeurs et avait réussi à se qualifier et à mener un candidat du Front national pour la deuxième fois au second tour de la présidentielle, après son père 2002 qui avait été battu par Jacques Chirac (82,8% contre 17,8%). Le parti d'extrême droite va désormais mettre le cap sur la prochaine échéance électorale : les élections législatives (11 et 18 juin), afin de compter le plus de députés possible sur les bancs de l'Assemblée nationale et poursuivre leur rôle d'opposition au pouvoir en place.

C'est donc Emmanuel Macron qui devient le 25e président de la République française et le 8e de la cinquième République. À seulement 39 ans, il entre dans l'histoire en étant le plus jeune locataire de l'Élysée. D'après ces estimations, le candidat "En Marche !" récolte 65,5% des voix.



