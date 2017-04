François Fillon et Les Républicains se disputent le magot de la campagne

publié le 01/05/2017 à 07:29

Que va faire François Fillon de son trésor de guerre d’environ 3 millions d’euros ? C’est une question que certains se posent depuis la fin de la campagne à droite. Pour comprendre il faut un petit retour en arrière. L’ancien Premier ministre avait créé en 2012, un micro parti, du nom de Force républicaine et jusqu’à la fin de la primaire, c’est à dire jusqu’au mois de décembre, c’est ce micro-parti qui a naturellement récolté des dons pour sa campagne.



Une fois investi candidat des Républicains, François Fillon a créé l’association de financement de sa campagne du nom de A3F comme association de financement de François Fillon. C’est ce que révèle le quotidien Sud Ouest dans une enquête publiée ce weekend. Le hic, c’est que l’argent des donateurs a continué, à partir de là, à être dirigé vers Force Républicaine et non pas vers l’association de financement. Sud Ouest s’appuie à ce sujet sur le témoignage du trésorier de A3F : "Moi, j'ai dû en recevoir deux maximum !", dit-il à propos des dons. Le tout, alors que la campagne du candidat était déjà largement financée.

Parce que pour mémoire : la Haute autorité de la primaire a fait un chèque de 10 millions d’euros à François Fillon grâce aux 2 euros payés à chaque tour par les électeurs de la primaire auxquels il faut ajouter 5 millions d’euros empruntés par le parti les Républicains, pour la campagne du candidat. Or le plafond légal d’une campagne de premier tour est de 16 millions d’euros.



Quand seront remboursés les frais de campagne de François Fillon comme le prévoit la loi, l’association de financement remboursera à Force Républicaine ce que le micro-parti a dépensé, à savoir 3.3 millions d’euros, tout ça est parfaitement légal. Sauf que le trésorier du parti Les Républicains, le sarkozyste Daniel Fasquelle, qui avait déjà dénoncé une "campagne de dons parallèles" tord un petit peu le nez estimant qu’une partie de l’argent au moins devrait revenir au parti.

Philippe de Villiers ne sera pas présent au meeting de Marine Le Pen

C’est en tout cas ce qu’a certifié Nicolas Bay, un proche de Marine Le Pen, dimanche soir. La présence de Philippe de Villiers était pourtant espérée et attendue au Front national pour ce dernier grand meeting de campagne. "Nous lui tendons les mains" a encore lancé hier à la télévision la députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le Pen. L’ex-candidat à la présidentielle et fondateur du Mouvement pour la France a déjà implicitement apporté son soutien à Marine Le Pen il y a plusieurs semaines en déclarant entre autres que la présidente du Front national avait une "carrure présidentielle" ou – plus implicitement encore - en utilisant le hashtag #Marine2017 sur son compte Twitter.



Mais sa présence sur scène au côté de la candidate aurait permis d’officialiser son soutien et pour la candidate de démontrer sa capacité de rassemblement à droite alors que Nicolas Dupont-Aignan prendra déjà la parole avant elle. Philippe de Villiers était pour le moins difficile à joindre à ce sujet ce weekend.



L’ancien président du Conseil général de la Vendée, retiré de la vie politique, serait en fait retenu par sa famille, ou en tout cas une partie d’entre elle, qui redoute les conséquences d’une telle allégeance politique pour l’image du Puy du Fou, le parc à thèmes aux millions d’euros de chiffres d’affaires, créé par Philippe de Villiers, et qui doit fêter ses 40 ans cet été. Philippe de Villiers espérerait d’ailleurs secrètement faire survoler le parc par la patrouille de France.