Présidentielle, acte 2. Après les électeurs français du continent américain et certains d'Outre-Mer, ceux de métropole étaient appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Emmanuel Macron ("En Marche !") et Marine Le Pen (Front national).



Après les électeurs français du continent américain et certains d'Outre-Mer, ceux de métropole étaient appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Emmanuel Macron ("En Marche !") et Marine Le Pen (Front national). Le premier s'était qualifié le 23 avril avec 24,01% des voix, contre 21,30% des voix à sa rivale. Derrière le duo de tête, on retrouvait le candidat de la droite François Fillon (20,01%), juste devant le leader de "La France Insoumise" (19,58%).



À 17 heures, le taux de participation s’élevait à 65,30% s’élevait à 65,30%, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. À la mi-journée, la participation s'élevait à 28,23%, un niveau quasi stable par rapport à celui du premier tour (28,54%). Si la participation finale était plus faible que le 23 avril, ce serait la première fois depuis 1969 que le taux de participation au second tour est inférieur à celui du premier tour.



Emmanuel Macron a voté dimanche matin, en compagnie de son épouse Brigitte, au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Marine Le Pen a elle voté dans son fief d'Hénin-Beaumont (dans le Pas-de-Calais aussi), où des Femen ont déployé sur l'église une banderole "Marine au pouvoir, Marianne au désespoir". François Hollande avait voté à Tulle, avant de regagner Paris pour y suivre à l'Élysée, avec les membres de son gouvernement, la soirée électorale.



