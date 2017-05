publié le 07/05/2017 à 20:21

"Les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité." Marine Le Pen ne s'est pas fait attendre au Chalet du Lac à Paris, où elle a prononcé son discours de défaite devant une foule de partisans déçus. La candidate du Front national, qui s'incline face à Emmanuel Macron à l'issue d'un duel qui la crédite de 34,5% des voix (premières estimations), a présenté son parti comme "la première force d'opposition" et fait savoir sa volonté "d'engager une transformation profonde" du FN "afin de créer une nouvelle force politique".



La candidate a confirmé avoir appelé Emmanuel Macron "pour le féliciter pour son élection" et dit lui avoir "souhaité de réussir". Remerciant "les 11 millions de Français" qui l'ont soutenue ainsi que Nicolas Dupont-Aignan qui avait annoncé son ralliement à la candidate une semaine avant le second tour, Marine Le Pen a présenté son parti comme une force sans laquelle il est désormais impossible de dépeindre l'échiquier politique. "Les Français ont désigné l'alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition", a-t-elle revendiqué.



Une volonté de "renouveler" le FN

"Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par une élimination des partis anciens", a analysé la candidate, qui présente le second tour comme un "clivage entre les patriotes et les mondialistes". Marine Le Pen mise désormais sur ce qu'elle présente comme le "grand choix" des législatives et promet qu'elle sera "à la tête de ce combat".

Après avoir instigué un semblant de transformation du Front national pour casser l'héritage d'avec le parti de son père, Marine Le Pen semble vouloir faire définitivement oublier l'identité historique de son parti. "Le FN doit lui aussi profondément se renouveler. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de créer une nouvelle force politique", a lancé la candidate en clôture de son discours de défaite, appelant "tous les patriotes" à la rejoindre.